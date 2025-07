Savigliano: ad Oasi Giovani 240mila euro dalla Fondazione Crc

Importante contributo in arrivo per Oasi Giovani. Quest'ultimo è tra i beneficiari del “Bando fiducia” della Fondazione Crc, che elargirà all'ente benefico saviglianese 240.000 euro, contributo quadriennale a valere sul 2025, 2026, 2027 e 2028.

Oltre alla somma, la Fondazione Crc metterà a disposizione di Oasi un percorso di accompagnamento, formazione e crescita con figure dalle competenze specifiche nell’ambito della consulenza organizzativa agli enti del Terzo settore.

Il Bando Fiducia è un'iniziativa sperimentale «volta a sostenere lo sviluppo e la programmazione strategica degli enti del Terzo Settore attraverso un approccio innovativo basato sulla “trust-based philantropy», come spiegano dalla Crc. Una metodologia che si fonda proprio su una nuova relazione tra enti erogatori ed enti beneficiari e che prevede il sostegno alla crescita organizzativa attraverso contributi pluriennali non vincolati a progetti specifici, percorsi di accompagnamento e formazione e il superamento dei tradizionali iter di rendicontazione.

I 240.000 euro verranno impiegati da Oasi Giovani, a grandi linee, per sostenere il potenziamento dell'organizzazione interna e alcuni passaggi generazionali all'orizzonte, per procedere con una parte del recupero della palestra di via Malines e per consolidare le attività della sartoria e del Centro educativo post-scolastico.

«Il nostro ente non può che essere che essere felice e soddisfatto per questo contributo – evidenzia il presidente Gianfranco Saglione –. Questo risultato, preceduto da un lungo lavoro di analisi sui nostri punti di forza, conferma ancora una volta Oasi Giovani come un soggetto credibile e degno di fiducia. Oltre ovviamente alla Fondazione Crc, il Consiglio d'amministrazione di Oasi ringrazia il direttore generale Anna Ponzio e l'educatore Marco Caglieri, responsabile del settore fundraising e bandi, per l'impegno e la competenza con cui hanno provveduto alla stesura del progetto da presentare al bando».

Oltre ad Oasi Giovani, riceveranno i contributi altre nove prestigiose realtà del territorio, dalla Fondazione Cesare Pavese a Slow Food Italia.