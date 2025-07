“Una montagna di sorrisi”: è la nuova impresa sportivo-solidale di Marco Galliano

“Un nuovo viaggio, la stessa missione” annuncia su instagram ( https://www.instagram.com/p/DLkjTZRNOGI/?igsh=anBtZGxoOWE3dnNp ) Marco Galliano che dopo l’avventura dell’anno scorso “Savona- Monviso 3841- Savona": una non stop “di bici e cammino” di 27 ore, è pronto a ripartire, dal 21 al 24 agosto, sempre alternando pedali e scarpette da trail running, ancora una volta per una grande avventura di endurance.



( Marco Galliano e l'arrivo a Savona- foto Paolo Cilli)

Se lo scorso anno ha dedicato la sua impresa, un successo sportivo e di cuore, alla madre Adriana e al sostegno della Fondazione Alzheimer con la Rete del dono, il suo viaggio sportivo- solidale 2025 “Una montagna di sorrisi” guarderà ai primi anni di esistenza e sosterrà @ilfioredellavitaodv l’associazione che segue bambini e famiglie afferenti alla Pediatria, Neonatologia e Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale di Savigliano, eccellenze regionali e italiane.

( in foto Romina Panero, Marco Galliano, Stefano Quaglia vicepresidente de "Il fiore della vita")

L’associazione, da 12 anni, promuove progetti di umanizzazione all' interno del reparto, laboratori e attività, percorsi dedicati per il ritorno alla normalità, collaborazioni e sostegno allo studio e allo sport. “I bambini e i ragazzi del nostro territorio che si ammalano di leucemia, linfoma o altre gravi malattie sono, ogni giorno, al centro del nostro cuore - affermano dall’associazione - Prendiamo per mano le loro famiglie, perchè crediamo che, per affrontare un tumore infantile, sia necessario un impegno più corale e comunitario, fondamentale per non sentirsi mai soli”.

Per scaramanzia l’atleta saluzzese, snowboarder-alpinista, campione di snow board estremo, con record sulle cime dell’Himalaya, non svela ancora il luogo di partenza e arrivo del viaggio, che avrà sempre un interesse sportivo, solidale e turistico. “E, sarà comunque al limite delle forze”.

“Ad ogni avventura - dichiara Galliano- ho cercato di sposare un progetto solidale, forse per sdebitarmi con la fortuna che mi ha sempre accompagnato o meglio cercando di condividerla con chi lo è di meno. Amo faticare, mi rende grato di essere al mondo, fossi praticante, sarebbe la mia preghiera”.

Per affrontare in solitaria un percorso con caratteristiche molto impegnative “bisogna assolutamente avere forti motivazioni - sottolinea Galliano - In questo senso mi dà carica e gioia il poter coinvolgere e sensibilizzare tante persone verso l’associazione “ Il Fiore della vita”.

Tra le finalità anche la promozione di Saluzzo con le sue valli a cui Galliano è molto legato, credendo nella filosofia del turismo sostenibile e outdoor che il territorio può offrire. Il Comune ha dato il patrocinio al progetto “Una montagna di sorrisi” e sono già confermati i primi sponsor.

L’atleta ringrazia per la fiducia: l’amministrazione, la @farmaciasanmartino.saluzzo, @birra_kauss, @la_gelateria_dabun , @eviso.it @eviso_giro, @pizzeriapiedigrotta, @mikybianco72, @acquaeva.

E’ ancora possibile unirsi: “Ogni contributo, piccolo o grande, può fare la differenza”. Mail: info.marcogalliano@gmail.com. Il viaggio sarà raccontato con foto e video di Paolo Cilli (@paolo_cilli_fotografo) con la novità che alla fine dell'impresa (in qualsiasi modo si evolva con o senza il raggiungimento della meta) sarà realizzato un docufilm.

“Ogni chilometro sarà una carezza in più per chi sta lottando contro la malattia” . E, il link delle offerte per “Il Fiore della vita” verrà attivato pochi giorni prima della partenza.

Rispetto alla precedente maratona Galliano pedalerà e camminerà da solo. “Ma non sarà una competizione. Cercherò comunque, di compiere l’impresa tutto d’un fiato, con le uniche pause necessarie per alimentarmi e riposare”.

Dal 21 agosto a domenica 24 agosto: i giorni del viaggio. Da 48 a 54 ore la previsione per portarlo a termine. “E’ il mio tempo limite. Se lo supero mi fermo”. “Anche perchè il lunedì torno a lavorare”.