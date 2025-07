Coach Stefano Abrate entra nello staff tecnico dell’Amatori Basket Savigliano

L’Amatori Basket Savigliano ha ufficializzato un importante innesto nel proprio staff tecnico: dalla prossima stagione sportiva, le “Pantere” potranno contare sull’esperienza e sulla competenza di coach Stefano Abrate, reduce da un triennio di alto profilo con la 5 Pari Torino, dove ha anche affrontato Savigliano nel campionato di Serie C.

Abrate, che è anche il padre del numero 10 della Cogal Christian, avrà il compito di guidare il nuovo gruppo senior che si è formato dopo la salvezza della Savimacos e la retrocessione della Gerbaldo Decorazioni, una fusione che di fatto riporta sotto un’unica maglia le anime storiche del basket saviglianese nella ex Promozione.

La società è in attesa di sapere se la richiesta di ripescaggio in Divisione Regionale 1 andrà a buon fine. In caso contrario, coach Abrate lavorerà per costruire un roster competitivo e puntare alla promozione diretta dalla DR2. Ma il suo ruolo non si limiterà alla prima squadra: in linea con la filosofia del club, seguirà anche alcune formazioni giovanili, contribuendo così alla crescita dell’intero settore.

"Ho sempre apprezzato Savigliano fin dai tempi in cui, da giocatore, ero avversario sul campo: credo che sia una bellissima realtà con un grande potenziale - ha commentato Abrate nel giorno dell’annuncio - Sono quindi particolarmente contento di entrare a far parte di questa Società con l’obiettivo di dare un contributo nel trasformare le potenzialità in realtà tangibili. L’obiettivo è duplice: da una parte lavorare sulle categorie più giovani per formare dei ragazzi che uniscano le qualità tecniche all’entusiasmo per il gioco, dall’altra rinnovare l’energia e lo spirito di appartenenza sulla seconda squadra senior (che sia DR1 o DR2) per dare un segnale forte e identitario su quelle che vogliono essere le strategie di sviluppo della Società. Grazie a Marco ed Andrea per avermi chiamato a lavorare qui: ci vediamo a fine agosto sul campo".

La dirigenza biancorossa, entusiasta per il nuovo arrivo, saluta con un grande “in bocca al lupo” coach Abrate, pronta ad accoglierlo in palestra per dare il via a questa nuova fase del progetto sportivo.