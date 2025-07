A Farigliano torna la "Notte gialla", in attesa della fioritura dei girasoli

Servirà ancora qualche giorno per poter ammirare la fioritura dei "Girasoli a Farigliano", iniziativa creata cinque anni fa, per promuovere il turismo a chilometro zero, ideata e curata dall'assessore Andrea Bertone e i consiglieri Denise Pecchenino, Emanuela De Piano e Davide Cristiano.

"Forse i girasoli non saranno ancora sbocciati - spiegano da Farigliano -, ma sarà comunque bello vivere insieme una serata luminosa sotto il cielo stellato: la Notte Gialla è l'occasione perfetta per festeggiare l'inizio dell'estate!".

Sabato 5 giugno musica, street food e divertimento dalle 20 alle 2 in località Prella dove verrà ufficialmente aperto il "Labirinto di girasoli".