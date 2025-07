Alba riflette sul conflitto Israele-Palestina con Luigi Bisceglia e il documentario “No other land”

Il Comune di Alba attraverso gli assessorati alla Partecipazione e Cittadinanza attiva guidato dall’assessora Lucia Vignolo e all’Ufficio Pace diretto dall’assessora Donatella Croce, in collaborazione con il Cinecircolo Il Nucleo, la Rete Cuneese per la Palestina e VIS - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, organizza una serata sul conflitto Israele- Palestina.

Mercoledì 9 luglio alle ore 21.00 sul palco dell’Arena “Guido Sacerdote” del Teatro Sociale sarà in video collegamento Luigi Bisceglia. Il coordinatore regionale programmi del VIS per il Medio Oriente vive da oltre 10 anni a Betlemme e parlerà dell’attività del Volontariato Internazionale per lo Sviluppo (VIS), organizzazione non governativa che si occupa di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale.

Seguirà alle ore 21:45 la proiezione gratuita del documentario “No other land”, un potente film israelo-palestinese che racconta, giorno dopo giorno e violenza dopo violenza, la distruzione della piccola comunità rurale di Masafer Yatta, in Cisgiordania, da parte dell’esercito israeliano.

Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham & Rachel Szor (Palestina-Norvegia 2024)

Basel Adra, un giovane attivista palestinese di Masafer Yatta, combatte fin dall’infanzia contro l’espulsione di massa della sua comunità da parte dell’occupazione israeliana. Nel dramma, Basel incrocia il suo cammino con Yuval, un giornalista israeliano che si unisce alla sua lotta.