"Aperi MoonBrach": passeggiata da Envie sul Mombracco sotto la luna piena

L’associazione di Envie Organizzativa de ‘I Argic e il gruppo MTB Trekking Climbing, con il patrocinio del Comune di Envie, propongono "Aperi MoonBrach", una passeggiata serale in attesa della luna piena lungo la suggestiva strada che conduce al piccolo Santuario della Madonna della Neve, situato sulla collina della frazione Occa.

Un luogo incantevole e panoramico, il Mombracco, da cui è possibile ammirare la pianura che si estende dal Saluzzese fino al Torinese. L’appuntamento è fissato per sabato 5 luglio, con ritrovo in piazza Don Giordano alle ore 19:30, nella frazione Occa. Da lì, ci si trasferirà in auto fino alla località di Pian Civallero, punto di partenza della camminata.

Alle 20 inizierà la passeggiata a piedi lungo la strada, in parte asfaltata e in parte sterrata, che conduce al Santuario della Madonna della Neve, accanto alle celebri falesie frequentate dagli appassionati di free climbing.

Seguirà una cena al sacco in attesa della luna piena, immersi nella tranquillità della natura. Il rientro è previsto per le 22,30 circa.

L’evento è aperto a tutti: adulti, famiglie e bambini. Il percorso è semplice, accessibile e non presenta difficoltà. È consigliato portare con sé una torcia o una pila frontale, oltre a una coperta per godersi al meglio la serata.

Iscrizione obbligatoria, contattando i seguenti numeri: 348-0360477 (Daniele Putetto); 340-6439131 (Manuela Chialvo).

Un’occasione unica per vivere la natura in modo speciale, tra sport, socialità e la magia della luna piena.