E-State al Cinema a Cherasco: tre serate di cinema all’aperto nel cortile di Palazzo Gotti

E-State al Cinema è il titolo degli appuntamenti con il cinema estivo all’aperto nel mese di luglio: saranno al lunedì sera, nel cortile di Palazzo Gotti (in via Ospedale, 40 - sede del Museo G.B.Adriani), ad ingresso libero e gratuito: il 14, 21 e 28 luglio.

Lunedì 14 luglio: “Cercando Enrico” di Remo Schellino. Soggetto, sceneggiatura, montaggio e regia di Remo Schellino; fotografia di Remo Schellino e Giorgio Blanco; musiche di Franco Olivero. Dedicato ad Enrico Berlinguer, con le testimonianze di: Alessandra Abbona, Marco Andriano, Graziella Altare, Raimondo Aresu, Luca Becce, Luciano Bellunato, Daniela Bernagozzi, Giancarlo Berruti, Mon. Luigi Bettazzi, Salvatore Carboni, Mariella Cattero, Luca Dalmasso, Giorgio Ferraris, Chiara Gribaudo, Aurora Lessi, Ignazio Marci, Priamo Moi, Nunzio Napoli, Gavino Sanna, Ugo Sturlese, Franca Turco, Livia Turco.

Le immagini e gli interventi di Enrico Berlinguer sono tratti dall’archivio storico: Associazione Enrico Berlinguer, Fondazione Antonio Gramsci e Archivio Audiovisivo Movimento Operaio e Democratico. La canzone “I funerali di Berlinguer” è omaggio di Stefano Bellotti “Cisco”.

L’illustrazione del manifesto ad acquerello è di Egidio Giubergia.

Nella prima serata, lunedì 14 luglio, alle ore 20.30 sarà presentato il progetto di Fondazione Film Commission Torino Piemonte con Davide Bracco.

Cherasco infatti fa parte, insieme a oltre di 150 comuni piemontesi, della rete regionale di FCTP: un'iniziativa che unisce tante realtà del Piemonte con l'obiettivo di promuovere il territorio come location ideale per produzioni cinematografiche, televisive e audiovisive. Questa rete facilita la realizzazione di progetti audiovisivi attraverso la collaborazione tra enti locali, istituzioni culturali e operatori del settore. L’incontro ha il fine di avviare proficuamente la collaborazione, invitando a scoprire la location guide sul sito della fondazione www.fctp.it: un database consultabile gratuitamente che raccoglie oltre 1.400 location che sono state o saranno scelte per ambientare una scena di un film o una serie tv: castelli, parchi, monumenti, palazzi d’epoca ma anche abitazioni private. Il database è una risorsa online dedicata a professionisti del settore audiovisivo, come registi, produttori e manager locali, che desiderano scoprire e utilizzare le location del Piemonte per le proprie produzioni.

Lunedì 21 luglio: “In verità vi dico” storie di uomini, un film documentario di Remo Schellino. Soggetto, sceneggiatura, regia e montaggio di Remo Schellino; fotografia di Remo Schellino e Pietro Schellino. Con le testimonianze di: Don Michele Paschetta, classe 1910 (parroco di Ormea), Don Angelo Dalmasso, classe 1918 (deportato a Dachau), Don Meo Bergese, classe 1941 (missionario in Brasile), Don Franco Servetto, classe 1923 (parroco di Serravalle Langhe), Don Federico Suria, classe 1981 (parroco a Chiusa Pesio) e Mauro Borra, classe 1969 (ex parroco di Carrù).

Lunedì 28 luglio: “Onde di terra” per la regia di Andrea Icardi, racconta dei “Bacialè” nelle Langhe degli anni ‘70. Soggetto e sceneggiatura di Andrea Icardi; fotografia di Lorenzo Gambarotta; montaggio di Morena Terranova ed Enrico Giovannone; scenografia di Agnese Falcarin; costumi di Daniela Gramaglia. Musica originale di Enrico Sabena; suono Sebastian Marincus (fonico). Altri credits: Alessandro Ciola (post produzione audio), Massimo Berruti (consulenza sportiva). Interpreti:Erica Landolfi, Paolo Tibaldi, Lucio Aimasso, Sandra Forlano, Oscar Barile, Pippo Bessone, Andreina Blangero, Mauro Carrero, Claudio Botto, Domenico Colombo, Davide Dionese, Fabio Gallina, Ettore Oldi, Bruno Campagno. Organizzatore generale: Martina Calabrese e Massimo Speranza; produzione SISCOM spa con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte.