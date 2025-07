La Piccola Fiera d’Estate torna a Savigliano il 12 luglio

Il mondo produttivo saviglianese torna a mettersi in vetrina, nel cuore della bella stagione. Sabato 12 luglio torna la “Piccola Fiera d'Estate”, kermesse che ha idealmente raccolto l'eredità di “Mestieri a cielo aperto” e che viene realizzata dal Comune di Savigliano in collaborazione con l'Ascom cittadina e la Fondazione Ente Manifestazioni.

La lunga giornata prenderà il via alle 9, con l'apertura del Motor village in piazza del Popolo: un’area espositiva dove si potranno scoprire da vicino diversi modelli di automobili di 7 concessionarie della zona.

A partire dalle 9.30, ci sarà l'animazione delle carrozze e dei pony di Equi Maresco (percorso itinerante con partenza da via Sant'Andrea) e l'esibizione di New Twirling Bra, in piazza Santa Rosa. Sempre nel “salotto” di Savigliano si terrà l'animazione di un falconiere, dalle 10.30, e l'esibizione a cura di “Edilizia Acrobatica”, dalle 11.

Il pomeriggio invece si accenderà con le iniziative di Fitness Moment: danza, sport, esibizioni e divertimento tra le due piazze cittadine, a partire dalle 18.

Al calar della sera torneranno le Cene a km 0, iniziativa volta a valorizzare le eccellenze gastronomiche del territorio saviglianese e a coinvolgere diverse attività del centro cittadino. I menù della serata includeranno prodotti locali provenienti da aziende a chilometro zero appartenenti a Confartigianato, Confcommercio, Coldiretti e Confagricoltura della zona di Savigliano.

Dopo cena sarà invece Notte bianca, con il centro storico che diventerà un grande palcoscenico per la musica dal vivo. Da via Torino a via Sant'Andrea, da via Tapparelli a corso Roma, passando per piazza Cesare Battisti, piazza del Popolo e piazza Santa Rosa. Lì, dalle 23 andrà in scena il rodato dj-set finale con i Tuttafuffa.

"Ancora una volta – affermano il sindaco di Savigliano Antonello Portera e l'assessore alle manifestazioni Filippo Mulassano – la “Piccola Fiera d'Estate” torna a proporre una intera giornata di intrattenimento con un messaggio di fondo. Ovvero ribadire l'importanza del commercio e delle tante realtà produttive locali nello sviluppo e nella vitalità di una città. È giusto rendere loro omaggio e, soprattutto, renderle protagoniste di un evento rapidamente entrato nella tradizione estiva di Savigliano".