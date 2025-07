Senato, Lega: "Bene inizio iter riforma della caccia"

“Al via in commissione al Senato l’iter del ddl per la riforma della caccia. La revisione della legge 157 del 92 si rende necessaria, dopo oltre trent’anni, per adeguarla alle normative europee e all’ambiente attuale, che è cambiato e necessita di nuove regole. L’ Italia infatti, ad oggi, ha la più alta concentrazione di specie selvatiche in Europa: un risultato positivo, ma è ora necessario impostare la riforma nell’ottica della gestione della fauna, al cui interno c’è la protezione, il controllo e anche l’esercizio delle attività venatorie. Auspichiamo in una discussione celere del provvedimento, al fine di approvarlo in tutti e due i rami del Parlamento”.



Così in una nota i parlamentari Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della Commissione Agricoltura e relatore del disegno di legge in Senato, e il deputato Francesco Bruzzone.