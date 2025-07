Calcio: la sezione arbitri Alba/Bra festeggia le promozioni nelle categorie nazionali

A seguito di una stagione intensa, faticosa, ma anche soddisfacente, è giunto il momento dei festeggiamenti per la sezione arbitri di Alba/Bra.

Dopo il pranzo di fine anno sportivo, con i momenti di convivialità, l’assegnazione del Premio Regionale “Cucco” a Matteo D’Amelio della Sezione di Chivasso e l’assegnazione di numerosi riconoscimenti ad arbitri ed osservatori della Sezione, il primo luglio sono stati comunicati i Ruoli Arbitrali Nazionali per la stagione 2025/2026.

La sezione AIA di Alba/Bra festeggia ben tre promozioni: quella di Alberto Mandarino come assistente in CAN C, quella di Pietro Miletto come arbitro in CAN D e infine quella di Amedeo Tuninetti come assistente in CAN D.

Oltre alle promozioni anche molte conferme: Paul Popescu e Costanzo Cafaro sono stati confermati in CAN D, Silvio Berbotto in CON DIL e Roberto Di Fonzo alla CAN 5.

L’estate, però, non è solo il momento in cui celebrare i successi della stagione passata, ma è anche il momento per preparare quella futura, dopo il meritato riposo.

A settembre inizierà un nuovo corso, completamente gratuito e aperto a tutte le persone interessate dai 14 ai 40 anni: un’occasione per conoscere il calcio da un’altra prospettiva.

Si svolgerà nella sede di Alba in via Manzoni 8.

Chi è interessato può contattare la sezione AIA Alba/Bra via mail (albabra@aia-figc.it), su Instagram (aia_alba_bra), per telefono o su Whatsapp al numero 334 71 52 877.