Volley B/M: Vittorio Bertini è il nuovo allenatore del VBC Mondovì

Sarà Vittorio Bertini a guidare il Vbc Mondovì nella prossima stagione di serie B maschile. Il quarantanovenne milanese, con un passato come palleggiatore nell'Alpitour Traco Cuneo (94/95) e nel Vbc (95/96), dopo aver definito gli ultimi dettagli ha apposto la firma che lo lega ufficialmente alla società biancoblù. Sarà lui, dunque, a prendere il posto di Massimi Bovolo, l'allenatore della promozione.

Il caso ha voluto che l'avvicendamento in panchina fosse tra due ex compagni di squadra, visto che entrambi avevano difeso i colori del Mondovì. Bertini arriva a Mondovì con un pesante bagaglio di esperienza, avendo allenato numerose squadre sia in campo maschile, che in quello femminile. Il nuovo tecnico dei biancoblù è reduce dall'esperienza come primo allenatore della Bindi Spa Passione Volley Valdarno (B1 femminile).

Di seguito il comunicato apparso sul sito del Vbc Mondovì:

Da nostro giocatore a nostro Coach.

Raccoglie il testimone dal suo compagno di squadra Max e sara' il nostro condottiero in #SerieB.

La sua esperienza nel volley dei Grandi ci aiutera' a crescere ancora.

Benvenuto anzi, Bentornato Vittorio, le chiavi della squadra le consegniamo a te! ⚪🔵