Gli Uomini di Mondo alla "Cuneo - Tenda" di auto storiche

Il Circolo 'L Caprissi chiama e gli Uomini di Mondo rispondono. Organizzato dal noto circolo cuneese presieduto da Franco Civallero, la "Cuneo Tenda" è una manifestazione nata per festeggiare i 150 anni del sodalizio cittadino e prevede un défilé di Auto Storiche in Piazza Galimberti nella giornata di sabato 5 Luglio e un viaggio con gli stessi mezzi nella località di Tenda per il giorno successivo dove ci saranno i festeggiamenti per i partecipanti all'evento.

Questo momento è particolarmente significativo per la concomitante riapertura del Tunnel transfrontaliero chiuso da molti anni. Lo storico collegamento tra le Valli Vermenagna e Roja è la via più frequentata dai cuneesi, e non solo, per raggiungere il mare della Costa Azzurra, e torna così ad animarsi anche con la auto d'epoca che non mancano mai di catturare l'attenzione degli appassionati di questi veicoli.

L'organizzazione è coadiuvata dalla Scuderia Veltro, promotrice di tanti eventi simili a cominciare dalla "Ruota d'Oro" e con la collaborazione dell'Albo d'Onore degli Uomini di Mondo, l'associazione che riunisce quanti hanno fatto il militare a Cuneo sull'onda di una fortunata battuta del comico Totò citata in numerosi suoi film. La loro partecipazione avverrà con il pullmino che da molti anni accompagna il sodalizio e che tutti i cuneesi ormai conoscono bene.

L'equipaggio diretto a Tenda sarà composto da tutto il direttivo composto dal Presidente Danilo Paparelli, insieme a Marco Allocco, Ezio Cavallo, Roberto Marengo, Salvatore Sangrigoli, Paolo Renaudo e dalla "quota rosa" Viviana Bessone.

"Sarà motivo di attenzione da parte del pubblico, anche oltre frontiera", dice Paparelli: "dove viene utilizzato il pullmino è tutto uno scattare fotografie e selfie di fianco al mezzo raffigurante la sagoma di Totò riprodotta a grandi dimensioni sulla fiancata, e durante i viaggi, soprattutto in autostrada, dove viene sovente affiancato sulla corsia di sorpasso per scattare al volo immagini ricordo".

A dimostrazione che puntare su un'Associazione capace di trasmettere allegria e simpatia è comunque una carta vincente.