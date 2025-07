La monregalese Giulia Bottero andrà a Roma per la finale del contest musicale "NoKep Generation"

Sarà la monregalese Giulia Bottero a rappresentare la provincia di Cuneo alle finali del contest musicale "NoKep Generation", iniziativa nazionale che ha coinvolto oltre duemila concorrenti in tutta Italia.

Giulia, che ha appena terminato il quinto anno del liceo "Vasco Beccaria Govone", si è già distinta in passato nel panorama musicale grazie alla sua splendida voce, prima nelle varie edizioni de "Il suono delle scuole", dove con il suo gruppo si è classificata prima anche quest'anno nella categoria band e poi con un'esibizione, lo scorso marzo a Cuneo, quando è salita sul palco per aprire il concerto di Cristina D'Avena.

"Ho saputo del concorso grazie a una mia amica che mi ha girato il link al sito - spiega Giulia -, avevo un'opportunità così importante vicino a casa e non lo sapevo! Ho mandato la richiesta di iscrizione e mi hanno risposto in brevissimo tempo, non me lo aspettavo".

Oltre 7mila le richieste di partecipazione che sono state vagliate dall'organizzazione nelle settimane precedenti alle esibizioni nelle varie città italiane, che hanno incluso anche Mondovì, con tappa a Mondovicino Outlet Village.

"L'esibizione si è svolta domenica scorsa - prosegue Giulia - ed è stato davvero emozionate poter salire su un palco così importante. La canzone che ho scelto è stata 'Listen' di Beyoncé. Sapere di aver vinto e poter accedere alle finali nazionali a Roma è stata un'emozione indescrivibile".

Il contest è organizzato da NokepTV, programma televisivo di intrattenimento musicale, in diretta su Sky Italia (canale 809). Un'opportunità importante per la giovane monregalese che a settembre raggiungerà la capitale per le finali che si svolgeranno il 7, 14 e 21.

Al 1° classificato spetterà un contratto discografico con Saifam Music e la distribuzione di un singolo con Warner Music Italia, un trofeo di riconoscimento e un premio di 5000 euro distribuito da Promos S.r.l..

In bocca al lupo Giulia!