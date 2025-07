A partire da domani, venerdì 4 luglio, prende il via una modifica sperimentale della viabilità interna alla frazione Pollenzo.

Per un periodo di quattro mesi circa, verrà istituito un senso unico di circolazione nel primo tratto di via Fossano, quello compreso tra via Amedeo di Savoia e via del Teatro.

La misura sarà operativa fino al prossimo 31 ottobre.

In queste ore si sta procedendo all’installazione dell’apposita segnaletica.