Volley femminile: Mondovì ingaggia la centrale cuneese Anna Aliberti

Il DS di Mondovì Volley Max Rubado ha perfezionato la firma della centrale Anna Aliberti, cuneese di origine (e di esordi), che dopo alcune tappe della carriera spese in giro per l’Italia ha deciso di tornare in “Granda”.

Classe ’96, Anna Aliberti inizia la sua carriera nel settore giovanile di Cuneo Granda Volley, vivendo poi tutta l’ascesa delle biancorosse dalla B2 all’A2, arrivata nella stagione 2017-18 e trovandosi anche dall’altra parte della rete nelle sfide al calor bianco contro il “Puma” che si disputavano in quelle stagioni. Per la prima esperienza al di fuori del Piemonte, Anna sceglie le lombarde della Tecnoteam Volley Albese in B1 nel 2018, a cui fanno seguito nella stagione successiva (quella cancellata per causa del COVID) le bergamasche della CBL Costa Volpino. Il passo successivo è l’abbandono del continente e l’approdo alla Pallavolo Capo d'Orso Palau, dove rimane due stagioni e sfiora la promozione in A2 perdendo i playoff. A ciò seguono altre due stagioni lombarde, con la Fo.Co.L. Legnano ed una promozione nella seconda serie nazionale finalmente raggiunta, prima di un ritorno all’amore sardo di Palau, nel campionato appena concluso.

Un bagaglio di partite, battaglie e conoscenza della categoria che la centrale non vede l’ora di mettere a disposizione: “Ringrazio di cuore la società per avermi cercata e voluta con loro per la prossima stagione. Sono felice di poter giocare a Mondovì! Per me è stata un'occasione per riavvicinarmi a casa e alla mia famiglia, dopo anni in giro per l'Italia. Spero di poter dare alla squadra il mio contributo e poter portare il mio bagaglio di esperienza personale a disposizione di tutti. Sono sicura che ci sono tutti presupposti per fare un bel campionato. Non vedo l'ora di conoscere tutte le mie nuove compagne e di cominciare questa nuova avventura! Ci vediamo presto in palestra, un caro e affettuoso saluto a tutti i tifosi!”