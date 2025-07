Confagricoltura Piemonte, cambio alla direzione: all'uscente Luigina Bassignana subentra Paolo Bertolotto

“Voglio prima di tutto ringraziare la dottoressa Bassignana – afferma Enrico Allasia presidente di Confagricoltura Piemonte - per il lavoro svolto in questi anni con impegno e professionalità costanti. Per il suo avvicendamento, seguendo anche l’esempio della nostra sede Confederale, abbiamo deciso di affidarci alla grande esperienza, alla solida professionalità e alla profonda conoscenza della struttura di una figura già da lungo tempo operante all’interno della nostra associazione, il dottor Paolo Bertolotto”.

Laureato in agraria, il nuovo direttore lavora dal 1989 in Confagricoltura, dove ha ricoperto numerosi incarichi come il coordinamento dell’Ente tecnico, lo sviluppo delle attività sindacali e supervisione dell’operatività del CAA. Dal 2022 ha assunto anche il ruolo di vicedirettore.

“Non posso che essere riconoscente nei confronti di Confagricoltura per la fiducia accordatami – dichiara Paolo Bertolotto – ma ciò che mi rende sicuro nell’accettare questo nuovo e molto impegnativo incarico è soprattutto la consapevolezza di poter contare sull’appoggio e la grande competenza dei miei colleghi della sede regionale e sulla rete di professionalità delle nostre sedi territoriali, con le quali ho intenzione di creare una sinergia sempre più ampia e strutturata per affrontare insieme le sfide che ci attendono”.