Il presidente, il Consiglio direttivo ed i soci del Gruppo Micologico Cebano partecipano commossi alla scomparsa del micologo ligure Mido Traverso ed esprimono alla famiglia sincere condoglianze.

"Partecipò per molti anni alla Mostra del fungo di Ceva e con la sua competenza e passione per la fotografia, la micologia e la Natura fu sempre vicino e sostenitore del sodalizio. Lo ricorderemo per sempre".