Il 4 luglio l’estate si colora di giallo con i Minions! Al Rifreddo Landscape Lab torna il cinema all’aperto, e questa volta sul grande schermo arrivano i servitori più spassosi del mondo animato. Una serata pensata per tutte le età, all’insegna della comicità, della spensieratezza e dello stare bene insieme sotto il cielo stellato della Valle Po.

“Minions”, film d’animazione amato da grandi e piccini, ci porterà indietro nel tempo per scoprire le origini di questi irresistibili personaggi pasticcioni. Un appuntamento perfetto per godersi un momento di svago in compagnia.

L’evento è organizzato da Giovani di Turno ETS, realtà attiva nella promozione culturale e sociale del territorio, che anima la Valle Po con iniziative rivolte alla comunità. Il “Cinema sotto le stelle” è una delle iniziative che vogliono proporre un’esperienza culturale che connette, cura e coinvolge.

In collaborazione con Magic Bus - arte in movimento, collettivo che porta cultura e arte in contesti non convenzionali, la serata sarà anche un momento per vivere lo spazio del Rifreddo Landscape Lab in modo autentico, immersi nella natura e nella bellezza del paesaggio montano.

Il prossimo appuntamento del “Cinema all’aperto” per scoprire o riscoprire i Minions e condividere una serata in compagnia sotto le stelle di Rifreddo vi aspetta venerdì 4 luglio alle ore 21.00, nel prato interno alla Scuola Elementare (via Braide 3, ingresso lato campo sportivo parrocchiale) a Rifreddo (CN). L’ingresso è libero (consigliata la prenotazione). Si invita a portare una coperta o una seduta per godersi al meglio la proiezione. In caso di maltempo, gli eventi saranno rinviati.

Per info, aggiornamenti e prenotazioni:

Instagram: giovaniditurno

Facebook: Giovani di Turno