Campo di bocce di via Rio Misureto ad Alba: nuova vita grazie alla collaborazione con il Gruppo Sportivo Sordi

Da giovedì 3 luglio è di nuovo fruibile il campo di bocce situato accanto al Centro Anziani di via Rio Misureto ad Alba, oggetto nelle scorse settimane di un intervento di manutenzione promosso dall’Amministrazione comunale.

A richiederne il ripristino era stato il Gruppo Sportivo Sordi, grazie alla collaborazione con il Consigliere comunale Emanuele Bolla, che ha segnalato la possibilità di adeguare lo spazio per consentire la pratica della Petanque, variante francese delle bocce sempre più apprezzata, così da potersi allenare in vista dei maggiori campionati e tornei.

Il campo, frequentato quotidianamente da numerosi anziani del quartiere, rappresenta un punto di socialità e aggregazione importante per la comunità.

Ora è aperto e utilizzabile liberamente, anche in vista delle prossime iniziative sportive estive che coinvolgeranno associazioni e gruppi della città.

«Restituire piena funzionalità a questo spazio significa valorizzare uno dei tanti luoghi in cui si costruisce la comunità, attraverso lo sport, la socialità e l’inclusione – dichiarano congiuntamente il sindaco di Alba Alberto Gatto e l’assessore allo Sport Davide Tibaldi –. Abbiamo accolto con piacere la richiesta del Gruppo Sportivo Sordi, con cui c’è un dialogo costante e positivo. Il nostro impegno è quello di sostenere lo sport come diritto di tutti, in ogni età e condizione».

Dichiara il consigliere Emanuele Bolla: “Sono molto felice che prosegua la sana collaborazione con il Gruppo Sportivo Sordi di Alba, una società sportiva che ha saputo coniugare gli aspetti aggregativi con quelli sportivi, nel rispetto dei principi di equità all’accesso dello sport anche per le persone sorde. Alba ancora una volta da fare la sua parte e sa dare risposte concrete a bisogni reali. Un ringraziamento particolare va all’assessore Tibaldi che ha raccolto questa opportunità, traducendola in realtà”.