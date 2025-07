Chiusa di Pesio, deroga ai limiti acustici per la “Festa della Birra”: musica e intrattenimento fino a tarda notte il 4 e 5 luglio

Musica e divertimento fino a tarda notte per la “Festa della Birra” di Chiusa di Pesio. Con l’ordinanza n. 25 del 4 luglio 2025, il sindaco ha concesso una deroga temporanea ai limiti delle emissioni sonore notturne nelle serate di oggi, venerdì 4, e domani sabato 5 luglio, in occasione della XIV edizione della manifestazione organizzata dall’Associazione Proloco A.P.S. Turismo in Valle Pesio nell’Area Verde.

La decisione arriva per favorire la partecipazione e la promozione del territorio, soprattutto tra i giovani e i tanti visitatori attesi, riconoscendo il valore sociale ed economico di eventi che animano l’estate locale. “L’afflusso di pubblico e la presenza di artisti di rilievo – si legge nell’ordinanza – rappresentano un’opportunità di crescita e visibilità per la comunità”.