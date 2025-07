Mondovì, presentato il progetto del terzo lotto della tangenziale: ci vorranno almeno sei anni per vederla ultimata

È stata definito come l'investimento più grande della storia del territorio monregalese. Si tratta del terzo lotto della tangenziale di Mondovì.



Un'infrastruttura, attesa da anni (il primo lotto della tangenziale venne inaugurato nel 1994, oltre trent'anni fa, ndr) pensata per consentire di sollevare il centro del capoluogo monregalese dal passaggio di migliaia di veicoli, anche pesanti, oltre che ad avere un collegamento veloce all'autostrada Torino-Savona.



Dopo la notizia degli scorsi giorni della pubblicazione da parte di ANAS del bando per la realizzazione dell’opera, oggi pomeriggio, venerdì 4 luglio, il Comune di Mondovì ha voluto organizzare un momento di presentazione con gli amministratori locali.





“Abbiamo organizzato questo incontro per richiamare probabilmente l'investimento più grande della storia del territorio monregalese. È stato pubblicato ufficialmente da ANAS, come annunciato lo scorso maggio in occasione dell'approvazione del progetto esecutivo, il bando per la realizzazione del terzo lotto della tangenziale di Mondovì.

Il primis voglio evidenziare il grande impegno del territorio per questo progetto - ha detto il sindaco, Luca Robaldo -. Il secondo obiettivo di questo momento è quello di informare su questo percorso che partirà dal momento in cui si chiuderà la fase di verifica delle offerte. Un’opera infrastrutturale che servirà tutta la provincia, intesa a favore di tutto il territorio, non solo del Monregalese. Intanto, vi comunico che, entro la fine del mese, dovrebbe avvenire anche il riconoscimento di Mondovì come zona logistica semplificata: tutti tasselli di un mosaico che stanno iniziando ad unirsi”.



“Un’occasione per presentare agli amministratori e alla stampa il percorso che è stato fatto per la realizzazione di questa opera: la pubblicazione della gara sulla gazzetta ufficiale è il punto fine a un percorso lunghissimo - ha commentato l'onorevole Enrico Costa -. Nel 2014 l’opera aveva un progetto preliminare, ma non aveva ancora finanziamenti, era tra quelle di inseribilità. Nel 2015 si prevedeva già l’appalto per l’anno successivo, poi si è arrivati al 2018, poi altri posticipi con la pandemia. Questo ci dà l’idea di quanto sia complesso, ma c’è stata una continuità politica. La svolta c’è stata da quando l’ingegner Gemelli è stato nominato commissario straordinario, che ci ha concesso di dialogare in maniera diretta. Ora chiediamo che ci sia un rispetto chirurgico dei tempi. Speriamo di poter vedere la posa della prima pietra al più presto”.

Un intenso lavoro burocratico, oltre che una sfida progettuale

Il progetto era stato presentato nel 2020, condiviso con i cittadini tramite una diretta streaming, poi rivisto nel 2021 quando il terzo lotto era stato inserito dal Governo tra le 44 grandi opere da sbloccare, con la nomina di un commissario straordinario .

La progettazione dell'opera è stata inserita in tutti i contratti di programma sottoscritti fra il Ministero delle Infrastrutture e Anas e, una volta confermate le risorse necessarie alla realizzazione, è stato avviato l'iter autorizzativo e lo svolgimento delle conferenze dei servizi.

<figure class="image"> </figure>L’illustrazione tecnica del progetto è stata a cura del responsabile Struttura Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta Anas Spa,l’ingegner Angelo Gemelli.



"La realizzazione del 3° Lotto completa e rende funzionale il sistema dei Lotti 1 e 2, già realizzati ed in esercizio, permettendo al traffico di attraversamento che interessa la direttrice Nord-Ovest/Sud-Est: di impegnare il lotto 2 ed il lotto 3 come alternativa al tratto urbano della S.s.28 e consentendo così un sensibile risparmio in termini di tempi e percorrenze e permettendo un miglloramento in termini di sicurezza stradale".



Nello scenario "stato di fatto 2025 e 2045" - senza questo intervento - ANAS prevede che i punti la ss28 e la provinciale 5, rami interni lla tangenziale, vedrebbero un significativo aumento di traffivo: dal 9,7 al 17%, scenario che, invece, nello "Stato di progetto al 2025 e 2045" porterebbe invece a una riduzione di traffico interno all'abitato di Mondovì, che verrebbe diluito e dirottato sulla tangenziale.



GALLERIA ARTIFICIALE

Per quanto riguarda la galleria, le fasi costruttive prevedono uno scavo a cielo aperto con profilatura del terreno naturale e poi , fino alla quota di imposta della soletta di fondazione e successivamente la realizzazione del manufatto, seguito dal ritombamento con terreno di riporto fino alla quota originaria del piano campagna".



Le fasi costruttive - si legge nella descrizione del progetto - prevedono dapprima uno scavo a cielo aperto tramite profilatura del terreno naturale a 33,7*, fino alla quota di imposta della soletta di fondazione della galleria artificiale, successivamente a realizzazione del manufatto scatolare in opera ed Infine il ritombamento mediante terreno di riporto sino all'ariginaria quota del piano campagna.



VIADOTTO ELLERO

Il viadotto sarà a quattro campate, per una lunghezza di 240 metri, con due corsie, oltre a banchine, cordoli con guard rail e tutte le misure di sicurezza. Una delle spalle è pensata per consentire il passaggio alla strada di manutenzione del canale presente.



Sia la galleria, che finahceggerà la pista di atletica, sia le altre parti dell'opera verranno mimetizzate per impattare il meno possibile sull'ambiente circostante.

GALLERIA SAN LORENZO

Si svilupperà per 1411,93 metri di lunghezza. Avraà una piazzola di sosta di emergenza, ogni 600 metri, per ognuno dei due sensi di marcia, mentre un cunicolo di emergenza verrà posto al di sotto del piano stradale con accessi diretti ogni 300 metri dalla piazzola di sosta.



RIONE BORGATO

Il Progetto preliminare prevedeva uno svincolo sulla Via Vecchia di Frabosa, fra il viadotto Ellero e la Galleria S. Lorenzo, per il collegamento con «Rione Borgato».

Il Comune di Mondovì, con nota prot. 22002 del 05-07.2018, ha richiesto una modifica al Progetto Preliminare con la soppressione del citato svincolo e la realizzazione, in posizione distaccata rispetto al tracciato principale (circa 1,5 Km a nord), di un ponte sul torrente Ermena fra il Rione Borgato e la SS 28 al Km 31.

Previste due campate per il ponte sull'Ermena, che sarà lungo 84 metri, con due corsie.

ROTATORIA BORGATO

Importante intervento per l'asse secondario del rione Borgato, in prossimità della Cappella SS Annunziata che, verrà inserita in un nuovo contesto, dopo la realizzazione della rotatoria. Il traffico verrà modificato, creando a lato della cappella (via Vecchia di Monastero) un'area pedonale.





NUMERI

Sono previsti tre cantieri operativi e uno di base (38 metri quadrati circa), 10 aree tecniche e tre piste a servizio del cantiere.

Cantiere operativo 3: superficie 1.900 mq, per la realizzazione viadotto sul Fiume Ermena e nuove rotatorie SS28 e Rione Borgato.

Cantiere operativo 1: superfice 24.700 mq per la realizzazione galleria naturale (lato ovest) e viadotto sul fiume Ellero (lato est).

Cantiere operativo 2: superficie 29.000 mq per la realizzazione galleria naturale (lato est) e nuova rotatoria sulla S.S. 28.

Circa 126 milioni di euro il valore stimato, al netto dell'iva, per la realizzazione dell'opera messa a bando, con scadenza di presentazione delle domande il 2 ottobre 2025. Di oltre 160milioni l'investimento totale.





TEMPI

La durata dei lavori è prevista in 1732 giorni, cioè 4 anni e 7 mesi circa dalla data di consegna del cantiere e quest'ultima dovrebbe avvenire entro la fine del 2025.

Tempi tecnici per la gara stimiamo tra marzo e aprile del 2026 per iter burocratico. Il terzo lotto potrebbe essere realizzato e concluso per il 2030-31.