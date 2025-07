Spento l'incendio che ha distrutto un'abitazione a Cherasco: ancora in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza [VIDEO]

Sono proseguite tutta la notte le operazioni per lo sperimento dell'incendio che ieri sera, giovedì 3 luglio, ha interessato un'abitazione nel comune di Cherasco.

Ancora sconosciute le cause che hanno causato il rogo, di notevoli dimensioni, che ha completamente distrutto una villetta a schiera in piazzetta degli Orti, nella zona della città che si sviluppa lungo strada del Corno, fuori dal centro storico in direzione Narzole.

Ingente lo spiegamento di mezzi e uomini messi in campo dai Vigili del Fuoco, intervenuticon squadre provenienti da distaccamenti di Alba, Bra, Fossano e Savigliano, dal Comando centrale di Cuneo e dal distaccamento aeroportuale di Levaldigi.

Le fiamme sono state domate, ma sono ancora in corso questa mattina le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dello stabile. Fortunatamente non risultano persone ferite.