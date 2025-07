In Confindustria "Il valore delle generazioni in dialogo: una sinergia che rafforza le aziende"

Martedì 15 luglio, dalle 9,30, presso la sede di Confindustria Cuneo, si terrà il convegno “Integrazione intergenerazionale: un valore per la competitività aziendale”, un’occasione di riflessione sul ruolo chiave del dialogo tra generazioni nel mondo del lavoro.

L’evento, realizzato con il contributo della Camera di Commercio di Cuneo, pone il focus sull’importanza della valorizzazione dell’esperienza degli over 50, delle loro competenze e del dinamismo delle nuove generazioni come leve strategiche per l’innovazione e lo sviluppo aziendale. Una delle principali criticità che le aziende oggi si trovano ad affrontare, è proprio la difficoltà nel coinvolgere efficacemente tutte le generazioni presenti in azienda in un percorso condiviso di crescita e cambiamento.

I lavori prenderanno il via con un’analisi approfondita sul tema “Demografia e lavoro: fotografia dell’attualità e prospettive future” in cui Stefania Bergia, Responsabile delle Politiche del Lavoro & Welfare di Confindustria Cuneo, intervisterà Francesco Seghezzi, Presidente di ADAPT, l’associazione che promuove gli studi e le ricerche nell’ambito delle relazioni industriali e del lavoro.

Uno spazio significativo sarà dedicato a Saint Gobain Sekurit Italia s.r.l., che porterà esempi concreti di dialogo e scambio di competenze tra lavoratori over 50 e giovani generazioni. La multinazionale, infatti, ha avviato percorsi formativi mirati a favorire il confronto intergenerazionale ed il trasferimento del know how dalle persone con maggiore esperienza ai più giovani.

Una scelta strategica, che permette di valorizzare le competenze in modo trasversale. La tavola rotonda vedrà la partecipazione di: Massimo Vogliotti, HR Manager di Saint Gobain Sekurit Italia e dei rappresentanti delle RSU aziendali: Valter Ellena (FEMCA/CISL), Mauro Olivero (FILCTEM/CGIL), Massimo Frisone (UILTEC/UIL) e Marco Gastaldi (UGL Chimici). Un modo efficace per dare voce anche al punto di vista dei lavoratori su questo tema, favorendo un dibattito aperto e costruttivo.

Il confronto sarà coordinato da Carlo Baudena e Alessandro Fantino, del Servizio Relazioni Industriali di Confindustria Cuneo.

Sarà, inoltre, Carlo Baudena a tirare le fila dei temi emersi, ribadendo l’importanza della sinergia tra generazioni per una cultura d’impresa orientata alla crescita sostenibile. Per iscrizioni www.confindutsriacuneo.it/calendario.