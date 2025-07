Sabato 12 luglio torna la 'Festa della Musica' nelle piazze e vie di Taggia in provincia di Imperia

Sabato 12 luglio, a partire dalle 18 torna la Festa della Musica di Taggia, piccolo centro della riviera ligure a due passi da Sanremo, ormai una vera e propria tradizione dell’estate nel borgo. L’evento, sempre molto atteso, si svolgerà nelle vie e nelle piazze del centro storico e vedrà l’importante collaborazione dei commercianti, dei bar e dei ristoranti locali. La musica, per ogni genere e gusto, sarà ovviamente protagonista della serata.

“Si tratta di uno degli eventi clou del calendario di luglio e ogni anno ci regala tante emozioni e soddisfazioni, commenta l’assessore alle manifestazioni Barbara Dumarte . Il nostro borgo è la location ideale e si sposa perfettamente con una proposta musicale variegata e di qualità. Come ogni edizione saranno molte le band e gli artisti che si esibiranno, dando un’offerta ampia di generi e intrattenimento, un po’ per tutti i gusti. Ad arricchire la manifestazione sarà la simpatia e l’offerta gastronomica dei nostri commercianti di Taggia. Un evento per tutti, da passare in compagnia e in famiglia. Un grazie speciale a chi ogni anno collabora con il Comune per la riuscita della manifestazione. Vi aspettiamo!”

La serata sarà inoltre arricchita dalla sfilata per le vie del borgo di trampolieri e giocolieri luminosi, a cura di Fem Spettacoli, dai giochi gonfiabili per i bambini in piazza Garibaldi e in piazza Cavour, dove si svolgerà anche la Baby Dance. Ecco l’elenco completo delle band e degli artisti che si esibiranno nel centro storico di Taggia:

Bar Smile: I Bruti e Boi

Bar Novecento: Batalioni B13

Castelin e Bar Sport: Pecore Nere

Bar Bistrot del Pantan: Luca Cantautore Italiano

Bar Angolo 9 e Bar Buoni Propositi: Nuovi Solidi

Bar Franco: D-Sparsi

Bar Emilio: Electronic Jungle – Daddario + Blackfilter (live) – Frenk Bandicot + Nassos (live)

Caffè della posta: G&G Evergreen

Bar Blender: Matis Industries