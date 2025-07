Sampeyre si colora di solidarietà: torna la “Festa delle Bolle”

A Sampeyre, domenica 6 luglio, torna la “Festa delle Bolle”, rinnovata nella forma e ancora più ricca di significato: l’iniziativa, nata per volontà di Isabella (mamma di Gabriella) e del tenace Stefano insieme a numerosi amici, è dedicata al ricordo di Gabriella e ha come scopo la raccolta fondi a favore della sezione cuneese dell’Ail, impegnata da anni nel sostegno alle famiglie colpite da leucemie, linfomi e mieloma.

Sono tante le novità dell’ottava edizione, dalle 10,30 alle 23: il percorso gonfiabile ad ostacoli Popz Game, il circuito laser e il grande gioco musicale animato “Figli delle Stelle”.

Tutto da provare, giocare, vivere all'insegna del sorriso, che ha contraddistinto la vita, troppo breve, della giovane a cui questo evento è dedicato.

La manifestazione sarà condotta dalla storica voce delle Bolle, Andrea Caponnetto, quest’anno coadiuvato da due giovani emergenti: Erik Audisio in consolle e Luca Brignone alla voce.

L’invito è rivolto alle famiglie e ai bambini, ma in generale sarà una giornata allegra, spensierata, divertente, con una coda pomeridiana e soirée adatta a tutte le età, strizzando l’occhio anche ai giovani.

Piazza della Vittoria si riempirà fin dal mattino di attività pensate per i più piccoli. Quartier generale del divertimento sarà l’area bolle (che piacevano tanto a Gabriella, da qui il titolo dell’evento) a cura di Fatino.

Torneranno ad animare la piazza anche i giochi di una volta del Ludobus, la corsa con i sacchi e la corsa dei passeggini, che ogni anno monopolizza l’attenzione del pubblico.

Previsto nel tardo pomeriggio anche un momento di esibizione fitness con la travolgente Zumba Crew del centro Idrosport di Piasco, capitanata da Stefania Galfrè.

Per mangiare si può restare in compagnia e sostenere le attività del gruppo organizzatore con un pranzo street food a base di prodotti tipici locali e con cena “Pizza in Piazza”, accompagnata dalla birra degli "Antagonisti" di Melle.

La sera sarà all’insegna della musica, da ascoltare, indovinare, cantare e ballare. Fin dalle 20 salgono sul palco gli Usual Stuff, giovanissima band saluzzese con un repertorio rockeggiante.

A seguire i ragazzi del Movin’ On portano sotto il palco lo show musicale animato che rende protagonista il pubblico, in una sfida a colpi di quiz, prove e sorprese tutta da giocare… con un premio finale per i vincitori.Ricordiamo che l’intero ricavato dell’evento sarà devoluto all’Ail di Cuneo Paolo Rubino, impegnata nella lotta contro leucemie, linfomi e mieloma.

Info: 377-2093703.