Pride Langhe e Roero: Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega prendono le distanze dalla manifestazione

In vista della manifestazione del Pride prevista ad Alba per domani, sabato 5 luglio, i circoli cittadini di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega intendono esprimere "una posizione chiara e condivisa". Lo fanno attraverso una nota a firma dei referenti Claudio Taretto, Giulio Abbate e Lorenzo Barbero,

"Il rispetto dei diritti civili, della libertà individuale e del principio di uguaglianza – vi si legge – è un valore fondante che nessuno intende mettere in discussione. Tuttavia, le modalità con cui tali battaglie vengono talvolta rappresentate pubblicamente destano in noi perplessità e meritano una riflessione".

"Nel corso degli anni – prosegue lo scritto –, il Pride ha progressivamente perso quella carica simbolica e politica che ne aveva caratterizzato le origini, trasformandosi in molti casi in un evento spettacolare, fortemente connotato da elementi di eccessiva teatralizzazione e da una deriva commerciale preoccupante".

"Tale dinamica rischia di svuotare di significato un momento che, nelle sue intenzioni, dovrebbe essere dedicato alla riflessione, alla consapevolezza e al rispetto. Inoltre, non possiamo ignorare come, per molte persone e famiglie, la rappresentazione esibita e provocatoria di certi aspetti del Pride possa entrare in conflitto con sensibilità culturali, religiose e morali radicate nel tessuto sociale della nostra comunità".

"Riteniamo pertanto doveroso – si conclude la nota – prendere le distanze non dalla tematica in sé, che merita rispetto e attenzione, ma dalle modalità con cui essa viene oggi declinata nel contesto della manifestazione. Invitiamo gli organizzatori a restituire al Pride il suo significato originario, evitando derive che ne compromettano la credibilità e la dignità, e auspichiamo che il dibattito sui diritti continui in forme rispettose, inclusive e davvero rappresentative della pluralità di visioni presenti nella nostra società".