Dopo Montà, saranno Narzole e Monforte d’Alba ad ospitare il progetto “salute in piazza” dell’Asl Cn2

Visto il grande apprezzamento per l’edizione primaverile (che ha toccato i Comuni di Canale, Cortemilia, Santo Stefano Belbo, Sommariva Bosco, Cherasco, Govone e Ceresole d’Alba), l’ASL CN2 è ripartita con l’iniziativa “Salute in Piazza” e sta progettando una nuova serie di 10 incontri con gli assistiti, direttamente nelle piazze principali dei Comuni del territorio, con lo scopo di rendere i servizi sanitari ancora più accessibili e comprensibili a tutti.

Grazie al sostegno della Fondazione Ospedale Alba-Bra, che ha messo a disposizione l’Ambulatorio Mobile, e alla disponibilità di un gruppo di professionisti sanitari e collaboratori, l’ASL continuerà ad essere presente nelle piazze principali dei Comuni del territorio per incontrare i cittadini. A dimostrazione dell’impegno e dell’importanza che questo progetto riveste per l’Azienda Sanitaria, agli incontri itineranti sarà presente anche la Direzione Generale.

Questa iniziativa vuole cercare di facilitare l’ascolto e la comunicazione tra Azienda Sanitaria e Assistiti, migliorando la diffusione di informazioni per l’accesso ai servizi sanitari essenziali e corrette, promuovendo stili di vita salutari e raccogliendo le esigenze e i suggerimenti che i residenti in ASL CN2 vorranno condividere.





Il primo appuntamento di questa nuova edizione di “Salute in Piazza” si è svolto il 3 luglio a MONTÀ , dove un interessato pubblico ha accolto i professionisti dell’Azienda Sanitaria con domande e curiosità. Le prossime tappe saranno il 15 luglio a NARZOLE (piazza Vittorio Emanuele II) e il 28 luglio a MONFORTE D’ALBA (Piazza Monsignor Dallorto), con orario 9.00 - 12.00.





Durante tutti gli appuntamenti, l’iniziativa “Salute in Piazza” verrà affiancata da una attività di cammino di 40 minuti circa, facoltativa, gratuita e guidata, organizzata dai professionisti del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL CN2. Per chi lo desidera, la camminata potrà essere preceduta e seguita dalla misurazione di alcuni parametri fisiologici (pressione arteriosa e glicemia), che permetterà ai partecipanti di avere un riscontro immediato dei benefici apportati dall’attività fisica. La misurazione dei parametri sarà in ogni caso offerta anche a chi non parteciperà alla camminata. Per informazioni e per iscriversi all’attività di cammino: epidemiologia@aslcn2.it o 0173/316621.

L’invito è quello di approfittare di queste occasioni di incontro per venire in piazza a conoscere un po’ meglio la propria ASL e i servizi erogati, per porre domande, dare suggerimenti o anche solo per una semplice misurazione della pressione e della glicemia.