Savigliano, iscrizioni aperte ai servizi dell'anno scolastico 2025/26

Sono aperte in questo periodo le iscrizioni per i servizi scolastici 2025/2026.

Sul sito internet del Comune di Savigliano è stato pubblicato il modulo per l'agevolazione, in base all'attestazione Isee, riguardante come sempre mensa, il pre-ingresso ed il trasporto.

L'agevolazione riguarda i residenti a Savigliano. Se non si ha diritto alla riduzione per fasce Isee ma si hanno due o più figli, si può beneficiare del modulo agevolazione “secondo figlio” (sempre se residenti).

Le richieste di iscrizione devono essere consegnate inviando una mail all'indirizzo protocollo@comune.savigliano.cn.it , oppure prenotando un appuntamento online sul sito internet del Comune o, ancora, contattando i numeri 0172.710280 – 710279 – 710272.

«Il servizio mensa – ricordano dall'ufficio scuola del Comune – è rivolto agli alunni che frequentano la scuola dell’infanzia, la scuola primaria a tempo pieno (primo circolo) e tempo prolungato (secondo circolo), e le scuole medie. Il servizio di pre-ingresso è attivato alle scuole primarie e alla scuola dell’infanzia Gullino, per le famiglie con entrambi i genitori lavoratori impossibilitati ad accompagnare i figli nell’orario di ingresso. Il servizio viene effettuato nell’atrio di ingresso della scuola a partire dalle 7.35. Il servizio di trasporto è invece rivolto alle scuole primarie, alle medie e ai primi due anni delle superiori».

«Per questioni organizzative – precisano dal Municipio – è bene, come sempre, non aspettare l'ultimo momento per procedere con le iscrizioni».