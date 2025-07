Atletica: a Fossano si è svolto il 1° Meeting delle Vacanze, tutti i vincitori

Giovedì 3 luglio a Fossano si è svolta la 1° edizione del Meeting delle Vacanze, organizzato da Atl. Fossano ’75, aperto a tutte le categorie, comprese le giovanili (ragazzi/e – cadetti/e) per le quali era valevole come campionato provinciale. Gli organizzatori hanno voluto ricordare il compianto Giorgio Silvestro, anima della società, abbinando alla manifestazione la 1° edizione del Trofeo del Gatto a lui intitolato.

Nelle prove cadetti, in evidenza Noemi Bertone (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo), 41.70 sui 300 metri e Lorenzo Mascherpa (Battaglio CUS Torino), 36.36 nella prova maschile. La campionessa italiana di corsa in montagna di categoria Anita Pelissero (Atl. Susa Adriano Aschieris) corre i 1000 in 3:08.98 mentre, al maschile, Pietro Alluto (Atl. Alba) taglia il traguardo in 2:38.78.

Nelle prove assolute, 11.78 ventoso (+2.6) sui 100 metri per Carlotta Cera (Battaglio CUS Torino), al maschile Tommaso Pibiri (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo) corre in 10.66 con vento regolare (+1.4). La sua compagna di club Anna Rita Mamiedi si aggiudica invece i 400 in 56.44; bella gara al maschile con il successo di Jean Marie Robbin (Atl. Biotekna) in 47.75 davanti ad Herman Baranyi Berge (Battaglio CUS Torino) con 47.99. Sugli 800 metri 2:05.65 per Eleonora Vandi (Atl. Avis Macerata) mentre Abdessalam Machmach (Athletic Club 96 Alperia) corre in 1:55.25. Sui 5000, gara che assegnava il Trofeo del Gatto, al femminile successo dell’allieva Alice Rosa Brusin (Atl. Pinerolo) in 17:10.41, al maschile vittoria di Emanuele Santelli (Battaglio CUS Torino) in 14:57.89. Per quanto riguarda i concorsi, 5,17 (+0.3) nel lungo per Beatrice Carpinello (Battaglio CUS Torino) e 6,61 (-0.1) per Alessandro Bramafarina (Vittorio Alfieri Asti).