Mostra Venezia, da Guadagnino a Lanthimos: i primi rumors sui film in concorso

(Adnkronos) - Con l'annuncio del film d'apertura, 'La Grazia' di Paolo Sorrentino, entra nel vivo il toto-Lido. Mentre il programma completo della Mostra di Venezia sarà svelato il 22 luglio dal direttore, Alberto Barbera, e dal presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, le ipotesi sui possibili titoli in cartellone dal 27 agosto al 6 settembre già infiammano la curiosità degli appassionati.

Secondo quanto apprende l’Adnkronos, oltre a Sorrentino, gli altri film italiani in pole position per il concorso sarebbero 'Duse' di Pietro Marcello sulla leggendaria diva del teatro italiano Eleonora Duse, interpretata da Valeria Bruni Tedeschi, e ‘Sotto le nuvole’ di Gianfranco Rosi, doc che indaga sulla vita alle pendici del Vesuvio. Dato quasi per certo anche il thriller ‘After the Hunt’ di Luca Guadagnino, interpretato da Julia Roberts, Andrew Garfield e Chloë Sevigny.

Sul fronte internazionale si vocifera insistentemente anche della presenza de ‘Il Mago del Cremlino’ di Olivier Assayas, con Jude Law nei panni di Putin, di 'Bugonia’ di Yorgos Lanthimos, remake di ‘Save the Green Planet’ con Emma Stone e Jesse Plemons, Aidan Delbis, Stavros Halkias e Alicia Silverstone, e del ‘Frankenstein’ di Guillermo del Toro con Oscar Isaac. Lo stesso Isaac potrebbe essere doppiamente protagonista al Lido anche con ‘In The Hand of Dante’ di Julian Schnabel, prodotto da Martin Scorsese (nel cast anche Jacob Elordi, Mia Goth e Christoph Waltz).

Tra gli altri titoli internazionali che potrebbero approdare al Lido, con qualche incertezza sulla collocazione nell'ampio cartellone, tra le sezioni competitive e il fuori concorso, ci sono anche 'A House of Dynamite', thriller politico diretto da Kathryn Bigelow con un cast corale composto da Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, Jared Harris, Tracy Letts, Anthony Ramos, Jonah Hauer-King, Moses Ingram, Greta Lee e Jason Clarke, ‘Couture’ di Alice Winocour con Angelina Jolie, e ‘The Smashing Machine’ con Dwayne Johnson ed Emily Blunt.

Per l'Italia, veleggia verso il Lido anche il documentario di Giuseppe Tornatore ‘Brunello il visionario garbato’, dedicato a Brunello Cucinelli, con musiche di Nicola Piovani. Ma almeno altri due titoli hanno buone possibilità di approdare ad un'anteprima veneziana: ‘Un anno di scuola’, opera seconda di Laura Samani, e ‘Cinque secondi’, la nuova commedia di Paolo Virzì, con Valerio Mastandrea, Galatea Bellugi e Valeria Bruni Tedeschi.

Come da qualche anno, arriveranno al Lido per una ghiotta anteprima alcune delle serie più attese per la prossima stagione. Secondo i rumors, tra queste ci sarebbero: ‘Portobello’ di Marco Bellocchio, sulla vicenda giudiziaria di Enzo Tortora, interpretato da Fabrizio Gifuni; ‘Gomorra - Le origini’, prequel della saga Sky Original (sei episodi, i primi quattro diretti da Marco D'Amore e gli ultimi due da Francesco Ghiaccio) e de ‘Il mostro’, serie in quattro episodi sulla storia del Mostro di Firenze, diretta da Stefano Sollima.

Il 22 luglio sarà annunciato il programma completo di una mostra che si annuncia ricca di grandi autori e di star. Tra le notizie già svelate, Alexander Payne come presidente della giuria del concorso ed Emanuela Fanelli conduttrice delle serate di apertura e chiusura della mostra. (di Loredana Errico e Lucrezia Leombruni)