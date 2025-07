Wimbledon, venerdì nero per Italia: Bellucci e Darderi k.o.

(Adnkronos) -

Venerdì nero per l'Italia a Wimbledon oggi 4 luglio 2025. Luciano Darderi e Mattia Bellucci eliminati nel terzo turno del singolare maschile. Jasmine Paolini e Sara Errani out al secondo turno del doppio femminile.

Nel singolare maschile, rimangono in corsa Jannik Sinner e Lorenzo Sonego dopo i risultati odierni. Mattia Bellucci, numero 73 del ranking, è stato sconfitto al terzo turno dal britannico Cameron Norrie che si è imposto per 7-6 (7-5), 6-4, 6-3 in 2h28'-

Corsa finita anche per Darderi. Il numero 59 del mondo è stato sconfitto dall'australiano Jordan Thompson che si è imposto per 6-4, 6-4, 3-6, 6-3.

Delusione anche dal doppio femminile. Errani e Paolini sono state eliminate nel secondo turno del torneo dalla coppia formata da Chan e Krejicikova: 6-3 6-2 il punteggio finale, con le italiane sostanzialmente mai in partita. Scarica Jasmine, più volenterosa ma comunque poco efficace Sara. Le azzurre si limitano a qualche acuto di grinta: finisce subito la loro avventura nel doppio, che si era aperta con il successo al primo turno contro la spagnola Bucsa e la giapponese Kato.