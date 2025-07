Ceva, ripristinate le pavimentazioni di piazza Gandolfi e via Roma

Nelle giornate di lunedì e martedì scorso si sono ultimati i lavori di riqualificazione e sistemazione delle pavimentazioni di strade e piazze del Centro storico di Ceva.

Dopo la prima fase che ha riguardato piazza Vittorio Emanuele II, è toccato a piazza Gandolfi e via Roma: il lastricato in pietra originario è stato completamente ripristinato, “Con questa seconda tranche di lavori – evidenzia l’assessore ai Lavori pubblici Fabio Ferrero – il Centro storico della nostra città recupera dignità e identità, con l’utilizzo di materiali consoni. Estetica e funzionalità per un rinnovato decoro urbano”.

Giovedì invece sono partite le operazioni di tracciatura delle strisce pedonali e segnaletica orizzontale a terra nei punti più sensibili della città: si concluderanno nei prossimi giorni.