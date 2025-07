Due nuovi operatori per una Ceva più pulita e accogliente

Uno degli obiettivi dell’amministrazione comunale di Ceva è la valorizzazione della città attraverso il recupero del decoro urbano, in modo da restituirne un’immagine rinnovata, più piacevole, sia per i residenti che per i visitatori.

È un percorso avviato investendo su risorse umane e interventi concreti, con l’intento di migliorare la qualità degli spazi pubblici e rendere Ceva sempre più curata. Un impegno quotidiano che passa anche da attività all’apparenza semplici, ma che hanno un impatto reale e visibile sulla vivibilità della città.

Da alcune settimane è operativo un addetto allo spazzamento manuale di vie, piazze e aree comuni. Di recente, il servizio è stato rafforzato con l’ingresso di un secondo operatore, incaricato della manutenzione del verde e della pulizia di percorsi pedonali e spazi condivisi.

“Una presenza quotidiana, che incide e si nota proprio perché diventa parte del paesaggio urbano – sottolineano l’assessore all’Ambiente Fabio Ferrero e il consigliere delegato Alessandro Favole -. Vogliamo ringraziare il responsabile di zona e questi due operatori per il lavoro puntuale che stanno svolgendo, e al tempo stesso lanciare un messaggio a tutti: ciascuno può fare la sua parte per rendere Ceva più ordinata e accogliente, con piccoli gesti quotidiani di attenzione e rispetto”.