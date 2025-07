Intensa grandinata sul Monregalese, a Roburent chicchi dimensioni di palline da ping pong [VIDEO]

Un intenso nubifragio ha interessato questo pomeriggio, sabato 5 luglio, le valli del Monregalese, da Artesina - Comune di Frabosa Sottana fino a Roburent dove oltre all'acqua è arrivata anche la grandine.

Chicchi delle dimensioni di palline da ping pong sono state fotografate al suolo.

Il Comune con la collaborazione della Protezione Civile verificherà nelle prossime ore eventuali criticità causate dall'ondata di maltempo.

Allerta gialla per temporali oggi e soprattutto domani sul Piemonte. Le condizioni meteorologiche molto variabili, con rovesci sparsi, hanno spinto Arpa ad emanare l'avviso di attenzione.

(Aggiornamento ore 19.30)

Dopo un giro di ricognizione sul territorio comunale, effettuato dal sindaco, Emiliano Negro insieme alla Protezione Civile non risultano particolari criticità: "Abbiamo effettuato un sopralluogo su tutto il territorio e per fortuna non ci sono danni rilevanti. Nei giorni scorsi gli operatori comunali hanno ripulito cunette e griglie di scolo, un intervento che, vista la portata e l'eccezionalità del fenomeno cui abbiamo assistito oggi, dimostra quanto sia fondamentale investire in prevenzione. Ringrazio i cantonieri e la provincia che si sono attivati immediatamente e i volontari della Protezione Civile".