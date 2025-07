Proseguono con successo i Notturni nelle Rocche: i prossimi appuntamenti a Canale e Montaldo Roero

La 16a edizione dei Notturni nelle Rocche prosegue con sempre maggior successo. Il tema di quest’anno, “Creature della notte: voci, versi e passi dopo il tramonto” piace, e stimola artisti, esperti e ospiti speciali a dare il meglio di sé per intrattenere, verso la fine della camminata, il pubblico.

Le tappe della prossima settimana saranno Canale e Montaldo Roero. Vediamole nel dettaglio.

Martedì 8 Luglio - CANALE Notturno storico-faunistico.

Passeggiata naturalistica organizzata dall’Ecomuseo in collaborazione con l’Associazione Canale Ecologia e la Pro Loco di Canale. I partecipanti saranno condotti in un percorso a saliscendi che da Canale farà tappa al Santuario di Mombirone, dove si terrà l’approfondimento “Animali maledetti nei bestiari medievali” a cura dello scrittore ed abile narratore Marco Mastrorilli, che è anche il maggior esperto italiano di rapaci notturni, già ospitato con grande successo nella rassegna dei Notturni nelle Rocche 2024.

Ritrovo h. 20.45, partenza h.21 in piazza Europa.



Venerdì 11 Luglio – MONTALDO ROERO Notturno storico.

Passeggiata naturalistica notturna organizzata dall’Ecomuseo in collaborazione con gli Amici di Montaldo Roero e le Sentinelle Ecologiche di Montaldo Roero. A metà percorso, non distanti dalla cascina che fu proprietà di Giuseppe Artusio detto “Pinin”, un montaldese noto per la sua attività di bacialè, si terrà la sosta con approfondimento culturale proprio su “Il bacialè: sensale d’altri tempi” a cura di Silvia Rivata, redattrice della rivista Roero Terra Ritrovata, curatrice di un articolo approfondito su questa attività del passato che era considerata una vera e propria “vocazione”.

Ritrovo h. 20.45, partenza h.21 presso il parcheggio del cimitero.

Al termine di tutte le passeggiate: spuntino della buonanotte a base di tisane, frutta e biscotti.

Costo delle passeggiate: 10 €.

Gratuite per bambini fino ai 12 anni, ma consigliate a partire dagli 8 anni in su (se più piccoli, con buon allenamento a camminare).

Info tecniche:

Passeggiate di circa 5 km, è obbligatorio l'utilizzo di scarpe da trekking e torcia .

Si invita a munirsi di tazza o bicchiere per le tisane finali (per evitare di utilizzare bicchieri usa e getta).

I cani sono i benvenuti, con obbligo del guinzaglio.

In caso di maltempo le passeggiate sono annullate.

Gli organizzatori non si assumono alcuna responsabilità su infortuni, danni o smarrimenti durante lo svolgimento delle escursioni.

Iniziativa realizzata con il contributo della fondazione c.r.c



Info su www.ecomuseodellerocche.it o sulla pagina Facebook dei Notturni nelle Rocche: https://www.facebook.com/notturnirocche