Alba, nella sede di Azione si presenta la proposta di legge sulla salute mentale

Il benessere psicologico come diritto fondamentale sarà al centro di un importante incontro che si terrà venerdì 11 luglio alle ore 18:30 presso il Circolo Azione “Luigi Einaudi”, in Corso Coppino 31 ad Alba (CN). L'evento, intitolato "Diritto a Stare Bene", vedrà la presentazione della proposta di legge per l'istituzione di una rete psicologica nazionale.

A illustrare la proposta sarà Francesco Maesano, giornalista di RAI TG1, che dialogherà con i presenti sulla sua concreta applicazione nel territorio. L'iniziativa mira a porre le basi per un sistema di supporto psicologico accessibile a tutti i cittadini, riconoscendo l'importanza cruciale della salute mentale nella vita quotidiana.

L'incontro vedrà la partecipazione di relatori di spicco che offriranno la loro prospettiva sul tema:

· Donatella Croce, Assessora della Città di Alba

· Filippo Currado, Presidente Forum Giovani di Alba

· Alice Depetro, Segretaria Radicali Cuneo

· Gianluca Fiori, Tesoriere Associazione DIAPSI Alba-Bra

L'evento sarà introdotto da Giacomo Prandi, Segretario Provinciale di Azione.

"Siamo convinti che il diritto a stare bene debba essere un pilastro della nostra società – afferma Giacomo Prandi. Questa proposta di legge è un passo fondamentale per garantire un supporto psicologico adeguato a chiunque ne abbia bisogno, e siamo lieti di ospitare un dibattito così rilevante qui nella nostra sede di Alba".

L'appuntamento è aperto al pubblico e rappresenta un'occasione importante per approfondire un tema di grande attualità e rilevanza sociale.

Di seguito, il link per firmare la Proposta di Legge: https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/3900020