Tangenziale Mondovì, il consigliere Enrico Rosso: " Importante traguardo, ci auguriamo che le tempistiche vengano rispettate"

“Salutiamo positivamente la notizia della pubblicazione da parte dell’ANAS del bando di gara per la realizzazione del terzo lotto della Tangenziale di Mondovì, di cui venerdì in Comune è stato illustrato il progetto”.

Così Enrico Rosso, consigliere comunale capogruppo del Centro-destra.

“Ricordo quando, nel 2014, l’opera era all’interno dell’area di inseribilità e alla ricerca di finanziamento: all’epoca ero assessore ai Lavori pubblici nella Giunta Viglione – evidenzia Rosso – e i nostri contatti con l’allora capo compartimento ANAS Regionale, Raffaele Celia, referente per l’opera, erano costanti. Certo, ci si attendeva che si arrivasse prima a sbloccare l’iter realizzativo, ma la difficoltà a reperire risorse ed altre priorità hanno posticipato il progetto, con conseguente aumento degli importi contrattuali dell’intervento, dovuti all’incrementi continui dei costi dei materiali. Ora che siamo giunti a questo importante traguardo ci auguriamo che le tempistiche per la realizzazione concreta dell’opera vengano rispettate: ed in questo senso, assieme alla Maggioranza e al resto del Consiglio comunale, ci impegneremo a vigilare sul procedimento del corretto iter realizzativo”.