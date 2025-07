Giuli: "Candideremo Ostia Antica a patrimonio Unesco"

(Adnkronos) - "Se il ministero della Cultura prende l'impegno di incardinare la candidatura di Ostia Antica patrimonio Unesco? La risposta è sì". Lo ha affermato il ministro della Cultura Alessandro Giuli, ospite della festa di Fratelli d'Italia al laghetto dell'Eur a Roma. "Ostia è la nostra Pompei - ha aggiunto Giuli -. E' qualcosa di unico, una proiezione ortogonale di Roma e, quindi, è caput mundi anche Ostia". Un luogo "che restituisce la grandezza e la bellezza delle stratificazioni storiche dell'identità italiana", scandisce il ministro.

Che ha ricordato come il ministero abbia "valorizzato scoperte straordinarie, come ad esempio il più antico bagno rituale ebraico al mondo". Adesso, ha sottolineato il ministro, "bisogna dare ai cittadini di Ostia una visione, la candidatura deve accompagnarsi a rigenerazione urbana, integrazione dell'antico con il contemporaneo e rilancio dell'amministrazione locale. Ostia è troppo importante per essere abbandonata". Il presidente della regione Lazio Rocca "è pienamente d'accordo, noi al ministero ci siamo, vogliamo trasformare Ostia in un simbolo di attrattiva internazionale", ha aggiunto Giuli.