L'assessore alla Sanità insieme ad una delegazione di Fratelli d'Italia in visita al Centro Medico Europeo per confermare la sinergia tra pubblico e privato

Visita di una delegazione della Regione Piemonte, guidata dall'assessore alla Sanità, Federico Riboldi, al Centro Medico Europeo nella giornata di venerdì 4 luglio presso i locali di corso IV Novembre.

Per il poliambulatorio di Cuneo è stata una gradita visita, a cui oltre all’Assessore si sono uniti altri esponenti provinciali, regionali e nazionali, tra cui: l’ex assessore della Regione Piemonte William Casoni, il deputato alla Camera Monica Ciaburro ed il consigliere regionale Claudio Sacchetto.

In tale occasione i rappresentanti del CME, con a capo la sua fondatrice e AD la dott.ssa Eleonora Adami, il Direttore Sanitario Dr. Fabio Pittano, il presidente Luca Nurisso ed in rappresentanza dell’ufficio amministrativo del Centro, Giulia Nurisso, hanno concordato su quanto preziosa ed importante sia la sinergia tra le strutture private ed i servizi sanitari pubblici, al fine di garantire sempre più accessibilità al fondamentale servizio sanitario, incremento delle prestazioni erogate, riduzione dei tempi d’attesa, innovazione e rispetto delle esigenze di tutti i cittadini.

La dott.ssa Adami, conferma che “l'interesse dimostrato nei confronti delle nostre strutture e dei nostri servizi da parte dei Rappresentanti pubblici, non può che rafforzare la convinzione di star lavorando nella giusta direzione, consapevoli che il futuro che immaginiamo, innovativo e costruito su sinergie tra strutture pubbliche e private, non sia solo un obbiettivo lontano ed astratto, ma sia invece un percorso già concretamente avviato che, con l’impegno di tutte le parti, porterà sempre più vantaggi e certezze a tutti i fruitori di servizi sanitari, generici così come specialistici”.