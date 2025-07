Incidente stradale sulla SP32 a Murazzano: moto si scontra con auto

Incidente nel primo pomeriggio di oggi lungo la Strada Provinciale 32, nei pressi dell’intersezione che conduce al Parco Safari di Murazzano. Una moto, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo scontrandosi frontalmente con un’auto che procedeva nella direzione opposta.

Fortunatamente non si registrano feriti gravi, ma l’impatto ha richiesto l’intervento della Polizia Locale dell’Alta Langa, giunta sul posto per gestire la viabilità e ricostruire la dinamica dell’incidente. Il traffico ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di messa in sicurezza della carreggiata e i rilievi di rito.