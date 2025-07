L'UE stanzierà fondi per imprese vinicole sudafricane "inclusive", Giordana: "Pensiamo alle nostre vigne"

Il sindaco di Valdieri e presidente Unione Alpi del Mare, Guido Giordana, nella sua lettera analizza quanto reso noto a propostiso dello stanziamento di quindici milioni di euro di fondi europei per sovvenzionare l'industria vinicola sudafricana “inclusiva”, che favorisca la proprietà di persone di colore e donne sulla base di un accordo di libero scambio tra l'Unione Europea e il Sudafrica.

Egregio direttore,

per chi come me frequenta le Langhe, e come amministratore segue le questioni della nostra provincia, penso meriti di essere rilevata con attenzione la notizia giornalistica che annuncia in termini allarmanti che la UE ha concesso 15 milioni di euro ai viticoltori del Sudafrica, per altro solo se di colore. Esulteranno i produttori vitivinicoli del cuneese, “regno” incontrastato di vini eccezionali ed apprezzati in tutto il mondo.

Se ne sentiva davvero il bisogno di questa decisione, specialmente da quando il “nettare degli dei” è sotto attacco, in particolare da parte di interessate campagne salutiste , alle quale si sono aggiunte le preoccupazioni dei dazi.

Si disilludano i produttori nostrani: i soldi dell’Unione Europea sono destinati alle aziende sudafricane, ma neanche a tutte però: soltanto a quelle dirette e condotte da produttori di colore. A parte questa preferenza (nel merito della quale non mi addentro), i soldi europei – quindi anche i nostri – andranno a sostenere la produzione vitivinicola di un Paese che sempre di più va affacciandosi sulla scena internazionale del settore, affermandosi con una produzione di indubbia qualità che è in diretta concorrenza con i nostri vignaioli.

Se il settore agroalimentare europeo pensa di essere difeso da Bruxelles con queste scelte discutibili, siamo fuori strada.

Esorto i nostri rappresentanti politici, innanzitutto quelli locali, a fare sentire la loro voce ad ogni possibile livello in difesa dei nostri imprenditori del settore vitivinicolo.

Ringrazio per la pubblicazione, distintamente.

Guido Giordana (sindaco di Valdieri, presidente Unione Alpi del Mare)