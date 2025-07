I Protagonisti dell’EXPO della Sostenibilità 2025: Gemini Project

All'interno dell'attuale contesto socio-economico, il tema dell'energia si presenta come uno dei tasselli più delicati. Da un lato, le fonti energetiche non rinnovabili tendono progressivamente ad esaurirsi, dall'altro si fanno sempre più minacciosi gli effetti dell'inquinamento ambientale. In questo contesto la transizione energetica non è più solo una scelta, ma diviene un vero e proprio dovere, soprattutto da un pilastro portante dell’economia quali sono le imprese. Consci di questa importante missione, anche l’EXPO della Sostenibilità 2025 ha voluto affrontare la tematica tramite diverse realtà che ne fanno il loro pane quotidiano.

Tra queste, in particolare, va citata Gemini Project, azienda all’avanguardia nella progettazione e installazione di impianti privati e industriali per la climatizzazione e il riscaldamento, la produzione di energia tramite impianti fotovoltaici e di cogenerazione, la gestione delle acque piovane e la building automation.

Gemini Project nasce dalla promessa di due fratelli di costruire un futuro sostenibile, diventando pionieri nel campo delle energie rinnovabili. Ed è proprio questa in virtù di questa promessa che, da due anni a questa parte, li ha spinti a partecipare all’EXPO della Sostenibilità 2025.

All’interno della “Vetrina Interattiva” dell’Expo della Sostenibilità era presente il Trigeminus, un ologramma a grandezza naturale che rappresenta simbolicamente il “terzo fratello gemello” del team Gemini Project, a testimonianza dell’innovazione tecnologica proposta dall’azienda.

La mattina del 22 maggio, nell’ambito dei Green Jobs, ing. Giancarlo Scarzello di Gemini Project ha tenuto un intervento dedicato agli edifici a impatto zero e ad alta efficienza energetica, rivolgendosi agli studenti e alle studentesse delle scuole superiori di Alba. Durante l’incontro, è stato raccontato come l’azienda abbia sperimentato in prima persona, sulla propria sede, gli impianti che propone, illustrando i numerosi benefici ottenuti. La solidità delle soluzioni presentate e il grande impegno dimostrato ha valso all’azienda il premio “Aziende Green” agli EXPO Awards, assegnato nel pomeriggio del 24 maggio.

Di rilievo anche il contributo offerto dall’azienda durante i talk imprenditoriali dell’EXPO LIVE, svoltisi nel Cortile della Maddalena il 25, 26 e 27 aprile 2025: un’importante occasione di confronto sulla viticoltura sostenibile, rivolta a un pubblico eterogeneo composto da agricoltori, cantine e visitatori.

Grazie a queste partecipazioni, Gemini Project ha rafforzato il ponte tra formazione e impresa, offrendo agli studenti un assaggio di professioni “green” e al pubblico una visione tangibile di come le rinnovabili possano rendere autosufficienti case e aziende.