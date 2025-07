Fontanelle, il 2 agosto il Raduno-Gemellaggio di Fiat 500 storiche e Vespe Piaggio

Un tuffo nel passato tra motori ruggenti, stile retrò e musica rock: sabato 2 agosto Fontanelle di Boves ospita il Raduno-Gemellaggio di Fiat 500 storiche e Vespe Piaggio, un evento organizzato in collaborazione con la Legion Straniera nell’ambito dei festeggiamenti locali.

Un massimo di 80 Fiat 500 e 80 Vespe coloreranno il centro del paese, con ritrovo e iscrizioni dalle 13.30 alle 15.30 presso il Bar Yenga in Viale Giovanni XXIII. I veicoli saranno esposti nell’area adiacente alla piazza, trasformata per l’occasione in una mostra a cielo aperto. Il tema della giornata sarà “Rock al femminile”, e a ogni equipaggio sarà offerto un caffè e una borsa di benvenuto.

Alle 15.45 partirà il corteo, che attraverserà le strade più suggestive della bassa Valle Stura, con una sosta prevista a Demonte presso il Caseificio Valle Stura, dove tutti i partecipanti potranno gustare un gelato offerto dall’organizzazione.

Il rientro a Fontanelle è previsto per le 18.00 circa, in località Vallone San Giovanni, dove ad accogliere equipaggi e pubblico ci saranno splendide Pin-Up, protagoniste di una sfilata fotografica accanto ai mezzi vintage. Seguirà un rinfresco gratuito curato dal Comitato Festeggiamenti Legion Straniera.

Dalle ore 19.00, cena libera con ampia scelta gastronomica: grigliata mista, porchetta, paella, rostelle, hamburger e patate per tutti i gusti. Gran finale alle 21.30 con il concerto live delle IWT – Italian Woman Tribute, rock band tutta al femminile che infiammerà la serata.

Una giornata imperdibile per appassionati di motori storici, amanti dello stile rétro e della buona musica.