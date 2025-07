L'impatto ambientale dell'Impero romano, torna a Valdieri l'appuntamento con la storia

Torna a Valdieri l'atteso appuntamento con la Storia Romana, che da qualche anno vista la grande partecipazione è tappa fissa nel calendario degli eventi della Società di Mutuo Soccorso, avendo avviato una proficua collaborazione con il Dipartimento degli Studi Storici dell'Università di Torino.

Mattia Pietro Balbo, ricercatore e autore di diversi volumi di settore, con il suo modo di raccontare unico e coinvolgente, quest'anno ci parlerà di un argomento curioso in relazione al passato, ma del tutto attuale: "L'impatto ambientale dell'impero romano".

Per quanto a noi oggi possa sembrare strano l’impero romano ha avuto un grandissimo impatto sugli ecosistemi del Mediterraneo e delle Alpi: inquinamento, estinzioni, disboscamenti, sfruttamento sconsiderato delle risorse naturali hanno modificato profondamente l’ambiente a volte segnandolo in maniera definitiva.

Di certo i Romani non erano ambientalisti, ma avevano una specie di sensibilità ecologica nei confronti della natura che li circondava? Guardando il mondo antico affronteremo insieme una domanda molto attuale: come si coniuga lo sviluppo economico di un impero con la sua sostenibilità?

La serata si terrà SABATO 12 LUGLIO, alle ore 21.00 presso la sala Consiliare della Società di Mutuo Soccorso di Valdieri in via Antonina Grandis 2. L' ingresso è libero e gratuito, chi desidera sostenere questa e le altre iniziative potrà sottoscrivere la tessera annuale, anche in loco.

L'evento è organizzato dalla Società di Mutuo Soccorso di Valdieri in collaborazione con il Dipartimento di Studi Storici dell'Università di Torino e patrocinato dal Comune di Valdieri, Comune di Roaschia e la Fondazione per lo studio e la documentazione delle Società di Mutuo Soccorso.

Mattia Pietro Balbo è ricercatore di storia romana all’Università di Torino, i suoi studi riguardano l’economia, la società e la politica della repubblica romana. E autore dei volumi: Riformare la res publica: retroterra sociale e significato politico del tribunato di Tiberio Gracco (2013); I dodici anni che cambiarono Roma: la vicenda dei Gracchi nella crisi della Repubblica (2018) e di recente ha curato, per Oxford University Press, il libro: A Community in Transition: Rome between Hannibal and the Gracchi (2023).