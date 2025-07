Marrakech: la ginnasta della Cuneoginnastica Sara Hadouz brilla ai campionati nazionali del Marocco

Un weekend da incorniciare per la giovane ginnasta cuneese Sara Hodouz, atleta della Cuneoginnastica, che ha portato in alto il suo talento oltre i confini italiani. Grazie alla doppia cittadinanza, italiana e marocchina, Sara è stata convocata dalla società sportiva KACM in due importanti competizioni nazionali svoltesi a Marrakech: la Coppa del Trono e i Campionati Nazionali di Ginnastica Artistica Femminile.

Le gare si sono tenute tra sabato e domenica e hanno visto la partecipazione delle migliori ginnaste del Paese nordafricano. Sara ha gareggiato con la squadra KACM di Marrakech, una delle realtà più prestigiose della ginnastica marocchina, contribuendo in modo decisivo alla conquista di entrambe le competizioni, dimostrando eleganza, forza e grande determinazione su tutti gli attrezzi.

Un successo importante sia per lei che per il suo club italiano, la Cuneoginnastica, dove si allena quotidianamente con grande impegno. Il doppio trionfo rappresenta un riconoscimento significativo al suo percorso sportivo e alla qualità del lavoro svolto in Italia dove studia presso il Liceo Scientifico Peano e la sua società sportiva, la Cuneoginnastica.

“Sono molto felice di aver potuto partecipare a queste gare con la squadra marocchina e di aver ottenuto un risultato così importante”, ha dichiarato la ginnasta a fine gara. “Portare con me l’esperienza maturata alla Cuneoginnastica è stato fondamentale. Ringrazio entrambi i miei team, italiano e marocchino, per il supporto”.

Per Sara Hadouz, il 2025 si conferma così un anno ricco di soddisfazioni e traguardi; questa ultima competizione estiva conclude la scia delle quattro gare consecutive estive, ora per lei proseguono gli allenamenti in funzione della seconda parte dell'anno sportivo in autunno.