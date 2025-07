Nuoto, Giorgia Susani e Artem Nasi del CSR protagonisti agli Assoluti FINP di Napoli

Buone prestazioni per i portacolori del CSR ai XLVII Campionati Italiani Assoluti Estivi FINP, andati in scena presso la storica Piscina Scandone di Napoli. In gara Giorgia Susani e Artem Lorenzo Nasi, seguiti a bordo vasca dai tecnici Lorenza Bar e Giulia Garzia.

Giorgia Susani, categoria S4, ha centrato il terzo posto nei 50 stile libero con il tempo di 1'25"04, sfiorando il podio anche nei 100 stile libero, dove ha chiuso quarta in 3'05"83.

Per Artem Lorenzo Nasi, in categoria S8, due buone prove: sesto nei 100 dorso con 1'40"97 e settimo nei 100 stile libero in 1'29"12.

Grande la soddisfazione dello staff tecnico del CSR per i risultati ottenuti, frutto del lavoro costante e dell’impegno quotidiano degli atleti. Un’esperienza di alto livello che arricchisce il percorso sportivo e umano di due giovani promesse del nuoto paralimpico.