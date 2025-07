Perla, Russo e Persiano: tre grandi novità per il settore giovanile del Bra

Il Settore Giovanile dell'A.C. Bra 2025/2026, è "pronto al decollo"!

Sono 3 le grandi novità: il coordinatore della "cantera giallorossa" è Gianfranco Perla, in arrivo dal Pinerolo dove ha ricoperto l'incarico di DS della prima squadra; il responsabile dell'Attività di Base è Giovanni Russo, vanta un CV ricco di esperienze in importanti società piemontesi, nello sviluppo dei Centri federali territoriali regionali e un percorso con la Kings League Italia; il responsabile dell'Area Scouting è Marco Persiano, ex attaccante di ruolo e oggi scopritore di talenti.

Nei prossimi giorni, verranno resi noti i nomi dei mister per le relative annate giovanili del Bra.