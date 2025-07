STORIE DI MONTAGNA 170 / Lo chalet Euthalia, una dimora di gusto e magia

Lo “Chalet Euthalia” è stata davvero una bella scoperta!

Siamo a cavallo tra la Valle Corsaglia e la Valle Casotto e nel piccolo paese alpino di San Giacomo di Roburent, a 1100 metri di altitudine, ho scoperto un luogo capace di incantarmi.

La storia di questo posto si lega a quella della famiglia Galliano ed in particolare a quella di Giuseppe Galliano che ho avuto il piacere di incontrare ed ascoltare seguendo, con le sue parole, il viaggio di un imprenditore che ha saputo valorizzare un territorio con le sue case in pietra e legno. Un geometra che , lavorando sodo e ricercando il bello, ha saputo farsi strada.

La storia della Famiglia Galliano parte da lontano perché in questo territorio dimora dalla seconda metà del ‘600, una famiglia storica. Un tempo un territorio “gramo”, dove regnava la miseria che ha visto migrare molte persone nel corso degli anni.

“Mia madre era di Pra, un paesino che c’è qui dietro, e quando andava a scuola c’erano 1000 persone, oggi ci sono tre residenti. Nel periodo dello spopolamento la mia famiglia ha resistito. Tutti andavano a lavorare in Fiat, noi siamo rimasti qui e mio padre faceva il boscaiolo e il muratore. Era un periodo di grande miseria. Quando ero piccolo, con mia mamma, andavo a portare il latte ai primi villeggianti, avevo sette o otto anni”

Giuseppe ha visto arrivare i primi turisti, negli anni 60 e giovanissimo inizia la sua carriera di Geometra e a metà degli anni ‘70 la sua impresa diventa un punto di riferimento.

“Abbiamo iniziato a fare delle case in pietra e legno con i doppi servizi e tutti ci ridevano dietro. Ridevano per la costruzione di piscine in montagna, non era consuetudine, ma sono andato avanti!”

Ma come è nato lo Chalet Euthalia?

Gianmichele, unico figlio di Giuseppe, dopo la laurea in Belle Arti sceglie di seguire per un periodo le orme del padre, ma dopo poco nasce la sua voglia di prendere una strada diversa: invece di metro e disegni trova il suo mondo tra pentole e fornelli.

Proprio per la sua passione per la cucina e la voglia di suo padre di dare un luogo dove poter realizzare il sogno di essere cuoco, nasce questo splendido posto di cui oggi Gianmichele è lo chef.

Lo “Chalet Euthalia” si divide in due zone. La parte dove si trova il ristorante richiama lo stile francese di Versaille. Entrando sembra di essere in un luogo di altri tempi dove dipinti e decorazioni dorate rendono tutto unico, un vero spaccato di moda nobiliare del passato.

L’ospitalità, invece, richiama l’ambiente montano.

Ci sono 5 camere e sembra di entrare in piccole baite alpine dove oggetti antichi portano l’attenzione dell’ospite al passato del posto.

Non ci sono dettagli a caso e ogni pezzo ha una storia, è stato studiato e cercato da Giuseppe, capace di arrivare prestissimo ai mercatini dell’antiquariato per aggiudicarsi i pezzi migliori, di acquistare camionate di vecchi parquet per rendere l’ambiente caldo e accogliente e di trovare scultori capaci di decorare ogni pezzo di soffitto.

Un ambiente capace di meravigliare chiunque entri e si guardi intorno.

Ho davvero apprezzato questo luogo fatto di legno, grandi stufe di ceramica, caminetti e ceramiche preziose.,

La ristorazione, devo dire che è stata una scoperta meravigliosa.

Forse Gianmichele non è diventato l’imprenditore edile che voleva suo padre, ma da lui ha ereditato la cura dei dettagli, l’attenzione in ogni cosa e l’amore per la bellezza, infatti il suo menù è un viaggio tra i sapori del nostro territorio.

“Faccio una cucina legata al mio territorio, scelgo gli ingredienti a km zero e cerco di valorizzarli al massimo. Ho una passione per le erbe aromatiche che utilizzo in cucina e che coltivo. Vado personalmente a cercare piccoli produttori, soprattutto di formaggi, per scoprire prodotti unici da far assaggiare ai miei clienti”

Gianmichele è autodidatta, una passione, quella per la cucina, che arriva a 26 anni.

“Sei mesi dopo la laurea ho iniziato la mia gavetta, ho pelato patate e pulito prezzemolo in molti ristoranti” mi dice sorridendo “Ho fatto corsi, mentre lavoravo, e ancora oggi continuo a sperimentare e studiare perché questo mestiere si impara pezzo a pezzo”

Sono 24 anni che, questo estroso Chef, cucina e nei suoi piatti ci sono tutte le sue esperienze passate e la sua passione per la ricerca del bello nel piatto e l’attenzione al gusto. Il suo è un menù fatto di pochi ingredienti, ma valorizzati al massimo. Questo chef vuole che, in ogni suo elaborato, ci sia una storia raccontata con quello che lo compone.

Lo Chalet Euthalia apre le sue porte nel 2007 e Gianmichele è lo chef di questo posto fin dal primo giorno di apertura. Sei vuoi avere delle informazioni segui la pagina instagram https://www.instagram.com/chalet_euthalia o sul sito www.chaleteuthalia.it

La struttura che ti presento oggi è una vera perla, un luogo che non conoscevo e di cui non avevo mai sentito parlare. La segnalazione di una lettrice mi ha portato a vivere l’incanto di questo luogo che non è solo meraviglioso, ma regala la storia di una famiglia che se ne prende cura, che è riuscita a renderlo unico e avvolgente. Un luogo capace di portare gli ospiti indietro nel tempo regalando emozioni e sensazioni meravigliose.

Euthalia, in greco, significa fiore che sboccia ed è il simbolo scelto dalla Famiglia Galliano per rappresentare questo posto ed è perfetto perchè è un invito a vivere questo luogo come la magia che vive un bambino che alita su un soffione liberando pensieri e trovando felicità.

C’è un posto meraviglioso a pochi chilometri da casa mia e non lo sapevo!