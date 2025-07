A Gabiola di Barge la terza domenica di luglio si rinnova la memoria delle Vittime Civili e Partigiane

Come ogni anno, la terza domenica di luglio la frazione Gabiola di Barge si prepara ad accogliere un momento di profondo raccoglimento e commemorazione delle Vittime Civili e Partigiane del 1943-45. La celebrazione della Santa Messa si terrà presso il Monumento in località Bricco Pelata, luogo simbolo di memoria e storia.

L’evento ha come fulcro “La Commemorazione e la Memoria”: un’occasione per non dimenticare il sacrificio di tante persone che, donando la propria vita, hanno reso possibile la libertà di oggi. È anche un momento per ricordare gli amici che non sono più con noi, ma che continuano a vivere nel ricordo di chi li ha amati. Come recita un antico detto, “Le persone muoiono veramente quando nessuno parla più di loro”.

La festa conserva la sua genuinità e semplicità, richiamando le antiche tradizioni quando i margari salivano in montagna per gli alpeggi e si riunivano a mezza estate al Bricco Pelata per la “Festa d’la Ciulera”. Ognuno portava ciò che aveva – vino, formaggio, pane, salame – e si trascorreva del tempo insieme, accompagnati dal suono dell’organetto.

Il luogo, tuttavia, è anche teatro di tragici eventi della Seconda Guerra Mondiale. Durante il rastrellamento del 18-20 luglio 1944, proprio dove oggi sorge il pilone commemorativo, fu ucciso Pietro Carle, un ragazzo di soli 19 anni, non partigiano, colpito da una pallottola mentre cercava di sfuggire ai tedeschi. La sua storia, dolorosa e commovente, è memoria viva della brutalità di quegli anni e del coraggio di chi li ha vissuti (testo tratto dalla tesi magistrale di Giulia Beltramo).

Oltre al momento commemorativo, la giornata sarà arricchita da momenti conviviali e culturali: musica occitana con Lou Janavel, balli lisci e musica leggera con l’Orchestra Dante e Franca. I più piccoli potranno divertirsi con “I Trucca Bimbi”, l’associazione della Croce Rossa.

Ritrovarsi in comunità, organizzare un pranzo, una partita o una festa, è un modo per nutrire lo spirito e rafforzare il senso di appartenenza, apprezzando la semplicità e la genuinità in un mondo sempre più frenetico e standardizzato.

Un appuntamento che unisce memoria, cultura e socialità, per non dimenticare e per celebrare insieme la vita e la storia di un territorio che continua a raccontarsi.