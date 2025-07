A Villa Tornaforte un evento per ricordare il genocidio di Srebrenica

Verso il 9 luglio 1995, la zona di Srebrenica e il territorio circostante, in quella che al momento era stata dichiarata dall'ONU come zona protetta e che si trovava sotto la tutela di un contingente olandese dell'UN- PROFOR, furono attaccati dalle truppe dell'Esercito della Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina al comando di Ratko Mladić, che dopo un'offensiva durata alcuni giorni, l'11 luglio riuscirono ad en- trare definitivamente nella città. I maschi, oltre ottomila dai 12 ai 77 anni furono separati dalle donne, dai bambini e dagli anziani, apparentemente per essere interrogati, in realtà vennero mas- sacrati e sepolti in fosse comuni.

Questa strage avveniva contro una minoranza mussulmana nell'Europa culla (dal il cuius regio eius religio alla pace di Vestfalia) della tolleranza religiosa e figlia di quella Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo che tutelava tutte le minoranze.

In quei giorni le cancellerie continentali e l’opinione pubblica europea pur manifestando forte sde- gno finirono di bollare il massacro come un rigurgito di medievalismo.

Non si era capito che invece era l’anticipazione di guerre di la da venire quelle che avrebbero insan- guinato questo nostro secolo XXI.

Non si era capito che la guerra che si perpetrava a Srebrenica sarebbe ancora andata in onda a lungo sui nostri canali televisivi, adesso ogni giorno, con la continuità di un sequel televisivo.

Perché quella in Bosnia non era una guerra di conquista territoriale e di dominio, ma una guerra che perseguiva oltre la conquista del suolo, l’annientamento del corpo del nemico.

Il nemico non doveva essere solo vinto, ma cancellato dalla faccia della terra.

Non avevamo capito e non avevamo ascoltato i moniti di chi come Carl Schmitt, uno dei grandi Proscritti come Pound Heidegger Celine ci avvertiva dall’angustia della Sua cella in Ex captivitate salus cosa il vulnus recato allo Jus Publicum dagli esiti del conflitto mondiale avrebbe provocato.

Oggi che alcuni Statisti si comportano come ganster e gli stessi Stati si comportano come terroristi, oggi comprendiamo il significato profondo di Srebrenica.

L’11 luglio a trent’anni alcune Istituzioni Culturali Internazionali faranno insieme congiuntamente un atto di coscienza.

A New York, Praga, Zagabria, Srebrenica–Potocari (Bosnia ed Erzegovina), Sarajevo, Venezia, Ber- lino, Oviedo (Spagna), Sydney, St. Louis (USA).

Tra loro Humanities Forum a Villa Tornaforte. Appuntamento l'11 luglio nel Chiostro degli Agostinianalle 18. Letture di Livio Partiti

A Cuneo perché come ha ricordato il Presidente Mattarella il 25 aprile 2025 al Teatro Toselli CUNEO BRUCIA ANCORA.